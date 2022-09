Ukraine: une «fosse commune» découverte à Izioum, reprise aux Russes

« Boutcha, Marioupol, et maintenant, malheureusement, Izioum », a déclaré le président ukrainien, jeudi 15 septembre au soir, dans son message vidéo quotidien. Volodymyr Zelensky s’est rendu à Izioum mercredi et il affirme qu’une fosse commune a été découverte dans cette ville du nord-est de l’Ukraine, reprise aux mains des Russes il y a quelques jours. Selon Kiev, 450 tombes ont été retrouvées dans une forêt.

On sait peu de choses pour le moment. Quelques photos seulement ont filtré jeudi soir. On sait qu’il existe un cimetière en bordure de la ville, dans la forêt, qui a été retrouvé au moment de la libération d’Izioum. Plusieurs tombes seraient alignées avec des noms dessus, des identités, des dates de naissance. Mais on ne sait pas à l’heure actuelle si ces tombes recèlent des corps de soldats qui auraient péri lors de l’assaut sur la ville il y a six mois ou alors de civils qui auraient été exécutés durant l’occupation russe. On n’a pas encore d’informations sur le profil et l’identité de ces personnes.

Quatre cent cinquante tombes

Mais Volodymyr Zelensky a évoqué le terme de « fosse commune », un mot extrêmement fort. Des délégations de journalistes ukrainiens et internationaux vont se rendre ce vendredi à Izioum. « Quatre cent cinquante tombes » ont été découvertes près d’Izioum, ville dans l’est de l’Ukraine récemment reprise aux forces russes, a affirmé vendredi un conseiller de la présidence Mykhaïlo Podoliak.

Je suis moi-même sur le chemin de cette ville. J’ai pu y passer deux jours en reportage. Et pour le moment, il y a très peu d’informations qui filtrent sur d’éventuels crimes de cette ampleur. Je me suis entretenu avec des soldats, avec des civils. Bien entendu, nous avons compris que les relations entre l’occupant et les habitants étaient extrêmement mauvaises. Les habitants d’Izioum essayaient au maximum de réduire leurs interactions avec les soldats russes qui ont commis des crimes. Il y a eu des meurtres, nous a-t-on dit. Des viols ont également été commis. Mais pour le moment, les civils avec qui j’ai pu m’entretenir ne mentionnaient pas l’existence d’un crime de masse.

Maintenant, il va falloir attendre. Nous avons pu nous entretenir jeudi avec le médiateur pour les droits de l’homme du Parlement ukrainien, qui était en visite à Izioum. Il confirme qu’on va sans doute trouver des traces de crimes sur Izioum, mais il était incapable d’en mesurer l’ampleur et il demandait de ne pas spéculer sur cette question. L’ONU a annoncé qu’elle allait envoyer une équipe à Izioum pour enquêter sur les allégations de charniers.

« Il faut que Poutine perde cette guerre et réponde de ses actes »

« Il faut que Poutine perde cette guerre et réponde de ses actes », a déclaré jeudi la présidente de la Commission européenne au cours de sa visite à Kiev, Ursula von Der Leyen, pour qui il est « possible » que le président russe soit un jour poursuivi devant la Cour pénale internationale car il est, selon elle, « responsable » des crimes de guerre en Ukraine.