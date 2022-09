Amadou Ba devient le quatrième Premier ministre du président de la République, Macky Sall. Après, Abdoul Mbaye, Aminata Touré et Mouhamed Boune Abdallah Dione, l’inspecteur des impôts et domaines aura la lourde responsabilité de conduire le prochain gouvernement à 15 mois de la fin du mandat de Macky Sall. En tant que ministre de l’Économie, des Finances et du Plan, c’est lui qui avait trouvé les fonds nécessaires pour le démarrage des principaux projets du président. Amadou Ba a aussi été ministre des Affaires étrangères.

Amadou Ba, l’actuel Premier ministre est en terrain connu. Il a été dans les gouvernements successifs du chef de l’Etat depuis 2012 à l’exception de celui mis en place le 1er novembre 2020. En effet, Amadou Ba est à la fois politique et technocrates. Il est l’un des principaux artisans du Plan Sénégal Émergent (PSE) qui est son fil conducteur. L’ancien ministre de l’Économie, des Finances et du Plan a mené toutes les expéditions pour la mobilisation des ressources du PSE à travers les rencontres de Paris avec les bailleurs.

L’inspecteur des impôts et domaines a été au cœur des réformes fiscales et douanières qui quelque part régentent les prix du marché mais aussi de l’accès au foncier et des logements. Pendant presque tout le magistère du président Abdoulaye Wade, il a été directeur général des impôts et domaines (DGID) avant de rejoindre le gouvernement à la faveur de l’accession du président Macky Sall à la magistrature suprême. Compte tenu de son pédigrée, il s’avère être l’homme de la situation pour un chef de l’Etat qui a besoin de se réconcilier avec sa population est très mal en point à cause des hausses répétitives et sauvages des denrées de tout ordre. Le nouveau chef du gouvernement saura peut-être le levier qu’il faudra actionner rapidement, réduire sensible le coût de la vie, mais aussi procéder à la régulation du logement et un meilleur accès à la terre de tous les citoyens.

Sur un autre registre, la nomination de Amadou Ba à la primature consacre le retour en force des bannis de l’APR. En effet, lors du remaniement du 1er novembre 2020, quasiment tous les ténors et responsables d’envergure du parti au pouvoir ont été éjectés. C’était le cas avec l’ancien Premier ministre, Mahamad Boune Abdallah Dionne, Aly Ngouille Ndiaye, Aminata Touré, El Hadji Oumar Youm, entre autres. Une option politique et institutionnelle qui avait beaucoup fragilisé le président de la République qui a été depuis longtemps la cible directe de l’opposition et d’une large frange de la population. Elle aurait d’ailleurs eu un impact direct dans les résultats des dernières élections à savoir les locales de janvier 2022 et les législatives de juillet dernier où la coalition Bennoo Bokk Yakaar a vécu la pire descente aux enfers de sa vie politique.

Face à tous ces enjeux, la nomination d’Amadou Ba au poste de Premier ministre peut sonner comme un cadeau empoisonné tellement il aura beaucoup à faire sur tous les tableaux à la fois.

A 15 mois de la fin du mandat, il pourrait devenir le prochain dauphin pour remplacer Macky Sall à la tête du Sénégal. Toutefois, pour cet objectif, il aura la lourde tâche d’apaiser les cœurs au sein de l’APR et de fixer un cap politique clair si les querelles intestines et fratricides n’auront pas eu raison de son poste et avenir au sein de son parti. La vérité, c’est que beaucoup de grands responsables du parti présidentiel convoitaient ce poste et avaient déroulé une armada pour séduire Macky Sall. En revanche, Amadou Ba ne pourra être considéré comme dauphin tant que le président de la République ne s’est ouvertement et clairement exprimé sur le troisième mandat qui cristallise toutes les attentions aujourd’hui.