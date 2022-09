Dans son édition du jour, L’Equipe donne quelques précisions sur l’agression de Kheira Hamraoui et sur les coulisses de l’enquête ayant conduit à la mise en examen d’Aminata Diallo. L’analyse de son ordinateur portable a ainsi révélé « quelques surprises », selon le quotidien: le 30 octobre 2021, quelques jours avant l’agression d’Hamraoui (4 novembre), Diallo aurait ainsi fait une recherche « cocktail de médicaments dangereux » sur un moteur de recherche internet, et une autre encore plus troublante la veille de l’attaque: « casser une rotule ». Par ailleurs, un numéro correspondant à celui du mystérieux corbeau impliqué dans l’affaire a été retrouvé enregistré dans l’ordinateur de bord de son véhicule.

De son côté, Le Parisien livre d’autres détails, expliquant notamment que dans les instants ayant suivi l’agression à coups de barres de fer, les auteurs présumés ont reçu un appel du mystérieux intermédiaire qui se serait montré « furieux », en leur reprochant de ne pas avoir… cassé les jambes d’Hamraoui. C’est à ce moment-là que les agresseurs présumés auraient compris que la commanditaire était Aminata Diallo, seule personne pouvant être informée aussi rapidement.

RMC Sport