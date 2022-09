Ce qui bloque la formation du nouveau gouvernement

La formation d’un nouveau gouvernement prévu ce samedi soir entre 18 heures et 19 heures (GMT) se fait toujours attendre. Le président Macky Sall est actuellement au Palais avec son nouveau Premier ministre Amadou Ba pour dresser la liste des membres qui me composent.

Au moment où ces lignes sont écrites, le président et le PM sont toujours en conclave au palais. Il semblerait que la Parti Socialiste (PS) et l’AFP de Moustapha Niasse sont à l’origine du retard dans la finalisation de la liste du gouvernement.

Ces deux formations, a-t-on appris, sont divisées sur la reconduction ou non de leurs membres dans le gouvernement. Alioune NDOYE et Serigne MBAYE THIAM pour le PS, Alioune SARR pour l’AFP. Certains responsables de ces partis pensent qu’ils ont fait leur temps dans le gouvernement et qu’il est temps qu’ils cèdent la place à d’autres tout aussi méritants.