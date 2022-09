Huit (8) femmes dans le nouveau gouvernement de Amadou Ba

Le gouvernement Amadou Ba I a été formé ce samedi soir après de longues attentes. Il est composé de 38 ministres dont 8 femmes.

Huit femmes ont fait leur entrée dans le nouvel attelage gouvernemental. Il s’agit de Aïssata Tall Sall, ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, de Annette Seck, ministre auprès du ministre des Affaires étrangères, de Oulimata Sarr, ministre de l’Economie, du plan et de la coopération, de Marie Khemesse Ngom Ndiaye, ministre de la Santé et de l’action sociale, de Fatou Diané, ministre de la Femme, de la famille, du Genre et de la Protection des enfants, de Sophie Gladima, ministre du Pétrole et des énergies, de Victorine Ndeye, ministre de la Microfinance, de l’économie sociale et solidaire et de Mariama Sarr ministre de l’Emploi, de la formation professionnelle, de l’apprentissage et de l’insertion.