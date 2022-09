Le président de la République a nommé ce samedi, Amadou Ba, Premier ministre d’un nouveau Gouvernement qui va être installé dans la soirée. Après la présentation d’usage d Secrétaire général de la Présidence, le nouveau chef du Gouvernement a prononcé ses premiers mots. Amadou Ba a annoncé la couleur en informant que le Président Macky Sall veut « un Gouvernement d’attaque et de combat »

Il a également listé les priorités qui vont de la « relance de l’économie, l’amélioration du pouvoir d’achat, le loyer, la sécurité ». Il s’agit principalement des actes II et III du Plan Sénégal émergent. Amadou Ba va aussi se charger de finaliser les projets phares du PSE.

Amadou Ba a également souligné la confiance que le chef de l’Etat lui a toujours porté. « Depuis plusieurs années. D’abord en tant que Directeur général des Impôts et Domaines. Ensuite ministre de l’Economie et des Finances, puis ministre de l’Economie, des Finances et du Plan et ministre des Affaires étrangères, le Président a toujours eu confiance en moi », a-t-il rappelé.