Nommé depuis le 1er novembre 2020, l’actuel gouvernement a été dissout par le décret 2022-1773 du 17 septembre 2022. Le Président Macky Sall remercie et félicite le gouvernement sortant pour son travail accompli. Il a tout de même félicité le nouveau Premier ministre Amadou Ba et lui souhaite plein succès.

« Je remercie et félicite le gouvernement sortant pour son engagement et le travail de qualité accompli durant plus de 22 mois. De même, je félicite le Premier ministre Amadou Ba pour cette nouvelle mission et lui souhaite plein succès », a écrit Macky Sall sur twitter.

De même, je félicite le Premier ministre @amadou_Ba_ pour cette nouvelle mission et lui souhaite plein succès. pic.twitter.com/Z4ZnRDI4bj — Macky Sall (@Macky_Sall) September 17, 2022