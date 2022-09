Nomination du Premier ministre: Bientôt la fin du suspens

La nomination du Premier ministre bientôt actée. Le président de la République vient d’arriver dans son bureau au palais présidentiel. Il a été précédé par le secrétaire général du palais, M. Oumar Samba Ba qui est en place depuis plus d’une heure. Le nom et le profil du Premier ministre demeurent toujours un mystère même si les noms de Mamadou Moustapha, Directeur du Budget et celui du Ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Diome sont annoncés instamment.

Après plus de dix mois d’attente, le nom du Premier ministre va enfin être connu aujourd’hui. Le président de la République dans son bureau a convoqué le secrétaire général de la présidence pour les derniers réglages avant l’annonce du nom de la personne qui sera à la primature. Pour le moment, les journalistes attendent devant les grilles du palais. Rien n’a filtré encore. Tout est verrouillé. Ils n’ont pas vu à part le président de la République et un peu plutôt le SG du palais personne entrer.

En quête d’un nouveau souffle après le revers subi aux élections législatives du 31 juillet dernier, le Président Macky Sall va se déterminer sur la composition de son nouveau gouvernement. Celui-ci aura la lourde tâche de mettre en œuvre ses réformes sans majorité absolue à l’Assemblée nationale. Le nouvel attelage gouvernemental devra aussi se concentrer à alléger le coût de la vie où toutes les denrées de première nécessité sont excessivement chères.

Pour le moment, aucun nom n’est dévoilé. C’est toujours le mystère sur celui qui va diriger le gouvernement. Mais ce qui est sûr et constant est que le Chef de l’État, Macky Sall s’est enfermé actuellement dans son bureau pour prendre une décision.