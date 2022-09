Nouveau Gouvernement : la liste des ministres limogés

L’installation du nouveau gouvernement a été pleine de surprise. En effet, les sortants sont au nombre de douze et pour le moins surprenant. Abdoulaye Daouda Diallo quitte le poste stratégique de ministre des Finances et du budget. Il a été remplacé par Mamadou Moustapha Ba qui était jusqu’ici directeur du Budget, un poste qu’il a occupé très longuement. ADD pour les intimes, atterrit au palais présidentiel comme ministre, Directeur de cabinet.

La défenestration de Matar Ba du ministère des sports est une grosse surprise à quelques jours de la coupe du monde. C’est sous son magistère que le Sénégal a gagné sa première coupe d’Afrique des Nations. Il est remplacé à ce poste par Yankhoba Diatta qui occupait jusqu’ici le ministre de l’Économie Numérique et Télécommunications.

Le technocrate dont son départ a encore surpris, c’est Amadou Hot dont l’intelligence et son pragmatisme étaient chantés. Il a cédé son poste de ministre de l’Économie et du Plan. L’un des hauts responsables de l’Alliance des Forces de Progrès (AFP), parti allié du président a sauté. En effet, Alioune Sarr n’est plus ministre des Transports Aériens et du Tourisme. Il a été remplacé par le Directeur général de l’AIBD dont il était le patron.

Abdou Karim Sall, maire de Mbao. Son départ sonne aussi comme une surprise et une déception. Il a piloté et réussi beaucoup de grand dossier dans ce département. Mais, il semble que son caractère très polémiste et teigneux ait eu raison de lui.

Le départ de Malick Sall au département de la Justice était attendu depuis très longtemps. Il a été à l’origine de beaucoup de conflits entre la chancellerie et les acteurs de la justice. Toutefois, il semble qu’il a été limogé par Farba Ngom qui est «maitre tout puissant » du nord et qui ne s’entendait vraiment pas du tout avec lui.

Le natif de Diourbel est jusqu’ici ministre de l’emploi, notamment Dame Diop fait partie des départs. De même que Abdoulaye Diop, maire de Sedhiou qui était le ministre de la Culture et de la Communication.

Un autre départ très attendu, c’est celui de Oumar Gueye ancien maire de Sangalkam. Sa gestion des inondations a été très décriée.

Des femmes sont passées à la trappe dans le nouveau gouvernement. En effet, Néné Fatoumata Tall, désormais ancien ministre de la Jeunesse, Ndeye Saly Diop Dieng qui était ministre de la famille et de la femme, Zahra Iyane Thiam, ministre de la Microfinance est aussi passée à la trappe.