OM : Igor Tudor rouvre la porte à Bamba Dieng

Placé sur la liste des transferts par l’Olympique de Marseille après une saison à 36 matches sous les ordres de Jorge Sampaoli, Bamba Dieng est finalement resté cet été. D’abord mis à l’écart, l’international sénégalais vient d’être réintégré au groupe par Igor Tudor. Enfin prêt à lui offrir sa chance ?

Non, Bamba Dieng n’enfilera pas le costume de héros lors des quatre prochaines journées de Ligue des champions. Ce n’est pas lui qui tentera de sauver l’Olympique de Marseille d’une nouvelle déconvenue européenne. Impossible, l’attaquant sénégalais n’a pas été inscrit par son club pour disputer la compétition. Il faut dire que le buteur de 22 ans était plus que jamais sur le départ cet été. Et que son transfert avorté à Lorient, Leeds ou Nice a refroidi le board olympien. Écarté du groupe, réintégré puis mis en tribune les soirs de matches, Bamba Dieng commençait à se morfonde. Mais cela semble de l’histoire ancienne !

«Si je dois utiliser un mot pour le qualifier, cela a été un été « compliqué » pour lui. Mais c’est vraiment quelqu’un de formidable, de très gentil. Il s’entraîne et fait maintenant partie du groupe», a déclaré Igor Tudor, son entraîneur, en conférence de presse, vendredi.

Mettant fin à une attente interminable pour le joueur… et bon nombre de supporters, qui voient en lui un joyau qui ne demande qu’à être poli. Une libération pour le natif de Pikine, que Pape Gueye, son coéquipier en club et en sélection, a accompagné dans cette période difficile.

«Bamba est motivé comme jamais. Il est à 100% physiquement »

«Bamba c’est quelqu’un d’adorable. Malgré son faible temps de jeu, tu le vois, tu as envie de l’aider. Il ne va pas te le demander, mais tu as envie de l’aider. Je suis souvent resté avec lui dans cette période difficile. Il a peu de personnes avec lui ici en France. J’ai joué ce rôle de grand frère. Bamba est motivé comme jamais. Il est à 100% physiquement. Il veut montrer toutes ses qualités. C’est un club qu’il aime. Il en rêvait étant petit. Il a montré de bonnes choses, mais il n’est pas rassasié. Il veut retrouver la compétition, j’espère que ça va se débloquer», a expliqué le milieu de terrain marseillais.

Auteur de 8 buts et 3 passes décisives en 36 apparitions avec l’Olympique de Marseille sous Jorge Sampaoli, la saison dernière, Bamba Dieng avait laissé entrevoir de réelles qualités de vitesse et de percussion. L’avant-centre, sous contrat à l’OM jusqu’en juin 2024 était en quête de continuité, pour gommer quelques imperfections, notamment dans le dernier geste. Victime d’une préparation tronquée, l’international sénégalais (11 sélections, 1 but) pourrait profiter du départ de Cédric Bakambu (Olympiacos) et du retard à l’allumage de Luis Suarez pour postuler au rôle de doublure d’Alexis Sanchez. C’est en tout cas ce que tout le peuple marseillais espère.