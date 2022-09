Dans le cadre de la huitième journée de Premier League, Manchester City n’a pas tremblé pour s’imposer (3-0) à Wolverhampton, rapidement réduit à dix. Portés par l’inévitable Erling Haaland, auteur de son onzième but de la saison en championnat, les hommes de Pep Guardiola prennent provisoirement la tête du classement.

Dominateurs dans le jeu, les Skyblues continuaient de maintenir la pression dans le camp des Wolves et ces derniers se mettaient, une nouvelle fois, en difficulté. Coupable d’une intervention très dangereuse sur Grealish, Collins voyait rouge et laissait ses partenaires à dix (33e). En infériorité numérique, les coéquipiers de Moutinho souffraient inévitablement et subissaient totalement cette rencontre. Juste techniquement et impressionnant, par séquence, sur le plan collectif, Manchester City menait logiquement à la pause. Au retour des vestiaires, les Citizens ne proposaient plus rien mais parvenaient, pourtant, à s’envoler au score.

Peu après l’heure de jeu, De Bruyne combinait avec Haaland et centrait en direction du premier poteau. Bien placé, Foden surgissait et coupait du pied droit devant Ruben Neves (0-3, 69e). Définitivement à l’abri, le champion d’Angleterre en titre se montrait rigoureux dans les derniers instants et conservait son avantage au score. Avec cette victoire (3-0) ne souffrant d’aucune contestation, Manchester City, irréprochable sur la scène européenne avec deux victoires en autant de rencontres, prend provisoirement la tête de Premier League en attendant le déplacement d’Arsenal sur la pelouse de Brentford. De son côté, Wolverhampton chute à la seizième place et confirme les difficultés aperçues depuis le début de saison.