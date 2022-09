Voici pourquoi Amadou Ba a été choisi par Macky Sall

Le président Macky Sall a nommé ce samedi, Amadou Ba comme nouveau Premier ministre du Sénégal. Ce choix a été basé sur des critères. C’est du moins ce qu’a annoncé le secrétaire général de la présidence de la République, Oumar Samba Ba.

« Le président de la République a nommé par décret 2022 1774 du 17 Septembre 2022, monsieur Amadou Ba comme Premier ministre de la République du Sénégal. Le président de la République a choisi monsieur Amadou Ba pour sa compétence, son engagement, son dévouement, son pragmatisme et son efficacité dans le traitement au quotidien des urgences économiques, sanitaires sociales et environnementales précédentes », a informé M. Ba.

À cet effet, le Premier ministre est invité à former un gouvernement d’attaque et de combat. « Le chef de l’État Macky Sall félicite le gouvernement sortant pour l’excellent travail malgré une situation sanitaire exceptionnelle et une conjoncture économique et sociale particulièrement difficile. En même temps, le Premier ministre Amadou Ba est chargé de proposer dans les prochaines heures (entre 18 heures et 19 heures) à l’approbation du président de la République, une liste de ministres constituant une équipe de gouvernement d’attaque, un gouvernement de combat dans l’esprit permanent du fast track », a ajouté Oumar Samba Ba.

Ba qui est député de la 14e législature, a été remplacé par Abdoulaye Diagne, responsable des élèves et étudiants de l’APR .