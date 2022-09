Le leader et parti Awale et non moins membre fondateur de la coalition AAR Sénégal a fait une déclaration ce dimanche, pour réagir à la nomination du nouveau Premier ministre Amadou Ba et à la formation du nouveau Gouvernement hier samedi. Selon le Docteur Abdourahmane Diouf, Macky Sall est entré de poser des actes clairs qui vont le mener à une 3e candidature en 2024.

« Le retour du Pr Ismaila Madior Fall au ministère de la Justice ne doit pas être analysé à la légère. Et il ne faut pas qu’on attende jusqu’en décembre 2023, date à laquelle les candidatures pour la Présidentielle de 2024 devraient être déposées pour se dresser contre contre la candidature de Macky Sall. C’est maintenant qu’il faut aller au front. C’est pourquoi j’appelle toute l’opposition autour d’un front uni contre la 3e candidature. Que ce soit Yewwi Askan Wi, Wallu Sénégal, AAR Sénégal, Les Serviteurs, je leur demande tous de nous retrouver pour commencer le combat », a déclaré Abdourahmane Diouf.

Le Dr Abdourahmane Diouf a également dévoilé un plan Machiavélique que le Président Macky Sall pourrait mettre en oeuvre pour défénestrer son nouveau Premier ministre. Ce, dans le but d’avoir la voie libre pour être le candidat de BBY en 2024. « Amadou Ba pourrait perdre son poste de PM par une motion du censure des députés de BBY, sur ordre de Macky Sall. Le président de la République, qui avait dégomme du gouvernement toutes les personnalités qui pourraient le succéder en 2020, lors du remaniement, n’a pas varié dans son ambition. Et puisque le profil de Amadou Ba à la Primature risque d’être de déranger ses plans, il pourrait bien activer les députés de ma majorité pour une motion de censure. Je ne dis pas que c’est ce qui va se passer, mais connaissant la manière d’agir et de penser de Macky Sall, il faut s’y attendre », dit-il.