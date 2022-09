Éventuel 3e mandat de Macky : Didier Awadi n’y croit pas

Le rappeur Didier Awadi continue de dénoncer l’interdiction de leur concert prévu à Dakar sur la limitation des mandats en Afrique. Malgré cette décision de autorités administratives, l’artiste engagé, invité de l’émission Grand Jury de la RFM, ne croit pas que le président Macky Sall ne va briguer un troisième mandat.

« Il l’a dit et il l’a répété. Il y a une partie de la Constitution qui dit que Nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs. Et c’est lui a mis ça pour ne pas que le même problème se pose en 2012. Lui-même a fait inscrire ça et nous avons tous accepter. Donc, je ne peux pas dire que ce même monsieur veut le contraire de ce qu’il nous a fait mettre dans notre Constitution. Jusqu’à preuve du contraire, je considère qu’il s’en tient à ce qu’il a dit. Je ne comprends pas les Sénégalais qui lui prête d’autres intentions. Il n’en a pas. Il l’a écrit dans la Constitution. Je considère que ce monsieur va s’en tenir à ce qu’il nous a promis », a dit le rappeur.