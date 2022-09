Après plusieurs heures d’attente, de discussions, d’échanges aux allures de conciliabules, de négociations et de concessions, une liste de 38 ministres a été servie aux Sénégalais ce samedi 17 septembre vers 21 heures 30 minutes. Les hommes du « Gouvernement de combat et d’attaque » annoncé par le Premier ministre Amadou Ba, un peu plus tôt dans la matinée, sont enfin connus.

Le malaise Abdoulaye Daouda Diallo

D’après plusieurs sources, c’est l’un des dossiers qui a le plus retardé la composition du nouveau Gouvernement hier. Le très sensible et stratégique département du ministère des Finances et du Budget qui était occupé depuis avril 2019 par Abdoulaye Daouda Diallo en remplacement de l’actuel PM qui avait occupé le même poste pendant six (6) ans (2013-2019), va basculer entre les mains de Amadou Moustapha Diop, Directeur du Budget depuis 2014. C’est un secret de polichinelle, Amadou Ba et Abdoulaye Daouda Diallo n’ont pas de très bonnes relations. Leurs démêlés ne datent pas d’hier. En 2006, quand Amadou Ba est promu Directeur des Impôts et Domaines sous le Gouvernement de Macky Sall (Premier ministre), il dégomme Abdoulaye Daouda Diallo de son poste de Chef de Bureau de la Législation (Impôts et Directs) à la DGID. L’homme est envoyé au « frigo » un temps avant de se retrouver dans des postes insignifiants de Secrétaire général du CRAES et de l’IPRES entre 2007 et 2008.

Alors, il était donc impensable pour Abdoulaye Daouda Diallo de se retrouver dans un Gouvernement sous les ordres de son « ennemi » juré, Amadou Ba. Ce dernier ne voulait non plus pas de lui dans son équipe. Macky Sall a donc tranché la poire en deux. Abdoulaye Daouda Diallo est bombardé ministre d’Etat, Chef de cabinet de président de la République. Il ne dépendra donc pas du Premier ministre dans la hiérarchie administrative, mais directement du Président. Logé au Palais, il aura toute la latitude d’affûter ses armes pour engager un nouveau front avec le chef du Gouvernement.

Matar Ba, la « mauvaise » surprise du club des bannis

Abdoulaye Daouda Diallo n’a pas été le seul à perdre son portefeuille de ministre dans ce nouveau Gouvernement composé par Amadou Ba et Macky Sall. D’autres têtes, plus d’une dizaine, sont tombées et pas des moindres. Le fauteuil du ministère des Sport, occupé depuis le 6 juillet 2014 par Matar Ba, va changer d’occupant. Et c’est l’une des grosses surprises de la soirée d’hier. Si ce n’était pas la plus grosse. La nomination de Yankhoba Diatara au département des Sports a surpris plus d’un en effet. Le Sénégal doit disputer la Coupe du monde au Qatar dans un peu moins de deux moins. Matar Ba qui occupait le poste depuis 8 ans et sous le magistère de qui l’équipe nationale A a remporté la CAN va devoir céder tous les dossiers urgents au responsable du parti Rewmi, qui n’aura pas beaucoup de temps. Même si le Sport sénégalais, en général connait un nombre incalculable de problèmes, la plupart des Sénégalais ne sont pas convaincus par le changement opéré dans ce contexte de préparation du Mondial. De plus, le choix du désormais ex-ministre de l’Economie numérique ne convainc pas.

Sur les réseaux sociaux, les Sénégalais de tous bords politiques sont allés sur la page Facebook de Matar Ba pour lui témoigner leur soutien. Le ministre déchu a capturé 7 de ses commentaires pour les mettre en Statut sur son profil public. Dont un qui a particulièrement attiré l’attention de tous les internautes. En effet, un Sénégalais du nom de Baye Saliou Dione invite dans son commentaire le maire de Fatick à rejoindre l’opposant Ousmane Sonko pour travailler avec lui.

Parmi les bannis de la liste du nouveau Gouvernement, il y a Amadou Hott, qui occupait le poste du ministère de l’Economie; Oumar Gueye, ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des Territoires, Porte-Parole du Gouvernement (il était dans tous les Gouvernements depuis 2013); Abdoulaye Diop, ministre de la Culture et de la Communication; Zahra Iyane Thiam, ministre de la Microfinance; Me Malick Sall, ministre de la Justice; Néné Fatouma Tall, ministre de la Jeunesse; Ndeye Saly Diop Dieng, ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection de l’enfance; Abdou Karim Sall, ministre de l’Environnement; Aminata Assom Diatta, ministre du Commerce; Dame Diop, ministre de la Formation professionnelle.

Cheikh Oumar Anne au département de l’Education nationale: une nomination qui inquiète

Alors qu’ils n’avaient pas encore digéré la nomination de Yankhoba Diatara au département des Sports, les Sénégalais vont être assommés par le choix porté sur Cheikh Oumar Anne pour diriger le ministère de l’Education nationale. Les Sénégalais sont plus inquiétés par son phrasé calamiteux que par ses frasques dans les rapports de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac).

Bonsoir. Je vous présente le nouveau ministre DE L’ÉDUCATION NATIONALE du Sénégal. https://t.co/H86JIAHw34 — 🇸🇳 حواء (@Call_Me_Wawa) September 18, 2022 « L’année scolaire sera très longue » avec un ministre de l’Education nationale qui n’a pas le niveau de français d’un élève de CI. Et pour rappel, monsieur était jusqu’ici le ministre de l’Enseignement supérieur.