Paul Pogba placé sous protection policière

Le Parisien rapporte ce dimanche soir que Paul Pogba a été placé sous protection policière en Italie, tout comme sa mère, Yeo Moriba. Une source policière précise au quotidien que le milieu de la Juve et des Bleus bénéficiera toujours de cette protection s’il passe sur le territoire français.

Ce que l’on sait des autres suspects

Le profil des individus mis en cause dans le dossier Paul Pogba commence à s’affiner. L’un d’eux est Roushdane, individu très connu des services de police. En 2017, cet homme de 36 ans a écopé d’une peine de cinq ans de prison dans une affaire liée au jihadisme. Il est impliqué, selon nos informations, dans la fourniture d’un taser qui aurait servi à une prise d’otage pour un financement d’un possible départ en Syrie. Le frère de cet homme, un certain Mohamed, est aussi passé devant la justice dans cette affaire concernant Paul et Mathias Pogba.



Mamadou, dit « Mam’s » par les proches des deux joueurs, connaît très bien Paul et Mathias Pogba. Originaire également de Roissy-en-Brie, il est un ami très proche de Paul Pogba.

Le dernier des quatre individus se prénomme Boubacar. Il est très proche de Paul Pogba. On parle de lui comme « un homme de confiance ». Selon Le Parisien, il est soupçonné d’être celui qui a reçu les 100.000 euros dans l’affaire.

Selon plusieurs proches du dossier, une version revient en boucle devant les enquêteurs: plusieurs de ces individus répètent qu’eux aussi ont été menacés et braqués au cours des derniers mois.

