Reconduction de Serigne Mbaye Thiam : le Parti socialiste au bord de l’implosion

La reconstruction du Serigne Mbaye Thiam, ministre de l’Eau et de l’Assainissement dans le gouvernement de Amadou Ba n’est pas du goût de certains responsables socialistes dont Aly Mané. Il a exprimé son mécontentement sur les ondes de la RFM.

« Par principe, je le conteste. Et ce n’est pas moi seul qui conteste cette reconduction. Il y a une jeunesse. Il y a des militants, des membres du bureau politique et du secrétariat exécutif qui contestent ça. Si madame la secrétaire générale (Aminata Mbengue Ndiaye) est complice, on va combattre toute personne qui veut gérer notre parti de cette façon. Nous ne demandons pas d’être nommé, mais comme l’AFP l’a fait, nous voulons que le ministre qui est là depuis 8 ans soit remplacé », a dit Aly Mané.

Selon lui, quand on parle de Parti socialiste, on doit parler de solidarité et de justice sociale. « A cet effet, je lance un appel à tous les camarades de se regrouper et de dire non. Nous ne l’acceptons pas et nous n’allons pas l’accepter ».