Un mort en Guadeloupe après le passage de la tempête tropicale Fiona

Un homme a été retrouvé mort en Guadeloupe après le passage de la tempête tropicale Fiona, qui a entraîné de fortes rafales, l’équivalent de plusieurs mois de pluie et d’importantes inondations dans la nuit de vendredi à samedi.

« La crue de la rivière des Pères a emporté une habitation à Basse-Terre », le chef-lieu de la Guadeloupe, « et son occupant (…) a été retrouvé décédé », a indiqué ce dimanche le préfet de la région Guadeloupe, Alexandre Rochette, dans un communiqué publié peu après 8h30 heure locale (14h30 heure de Paris). « Les rivières ont débordé à Baillif, Basse-Terre et Vieux-Habitants et ont entraîné des évacuations et des mises à l’abri dans les équipements communaux pour une cinquantaine de personnes », a-t-il ajouté.

Toutes les activités du week-end – compétitions sportives ou Journées du patrimoine – avaient été annulées ou reportées. La plupart des Guadeloupéens restaient cloîtrés et l’ensemble des magasins étaient fermés, dans l’attente de la fin de l’événement météorologique, prévue dimanche matin.

À Capesterre-Belle-Eau, particulièrement touchée samedi par les inondations, le maire Jean-Philippe Courtois appelait dans la matinée à « la plus grande prudence ». « Ne sortez pas de chez vous, les routes demeurent dangereuses », a-t-il écrit sur Facebook, photos de maisons sinistrées à l’appui, et alors que la pluie tombait toujours.

Sixième système tropical de la saison

Montées d’eau ayant atteint 1m50 par endroits, routes coupées, éboulements… « Plusieurs communes sont dans une situation de désolation », a constaté dans un communiqué le président du conseil départemental, Guy Losbar, vers 10h30 heure locale (16h30 heure de Paris). Il a sollicité « la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ».

Cet archipel des Petites Antilles est très concerné par le risque d’inondation en raison du dérèglement climatique. L’état de catastrophe naturelle avait déjà été reconnu en mai pour plusieurs communes touchées fin avril par des inondations qui avaient fait un mort.

Sixième système tropical de la saison sur le bassin atlantique, la tempête Fiona, qui s’est formée jeudi au centre de l’océan, « a traversé l’archipel guadeloupéen la nuit dernière, elle est à présent en mer des Caraïbes et se dirige vers le sud de Porto Rico », au nord-ouest de la Guadeloupe, a précisé Météo-France dans son bulletin de 6h, heure locale (12h à Paris). Si Fiona « continue de s’évacuer lentement » vers l’ouest et la mer des Caraïbes « en se renforçant, sans pour autant atteindre le stade d’ouragan », en Guadeloupe, les précipitations diluviennes « devraient encore perdurer », plusieurs heures, prévenait Météo-France.