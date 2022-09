Des jeunes en brassards rouges, se présentant comme des employés du site d’exploitation de phosphates de Cheikh Amar, ont récemment fait une sortie médiatique pour dénoncer 32 mois d’arriérés de salaire.

Des assertions battues en brèche par le Secrétaire général des travailleurs de la Société d’Études et de Réalisation des Phosphates de Matam (SERPM). « Il n’y a pas d’arriérés de salaire à la SERPM. Les employés travaillent dans d’excellentes conditions » , a indiqué Alassane Wade.

Selon lui, tous ceux qui s’agitent dans les médias pour dénoncer des conditions de travail difficiles, sont dans la manipulation. « Des gens qui n’ont jamais connu Cheikh Amara ni travaillé avec lui ont formé des groupes et sont allés dans les villages de Ndendory, Orkadiéré, Oualy Diara, Amady Ounaré et Osséyabé pour manipuler des chômeurs qui n’ont jamais travaillé dans une mine. Ils les ont payés chacun 2000 FCFA pour qu’ils se présentent comme des travailleurs de SERPM. Il n’y avait rien dans les tenues de ces gens qui montrent qu’ils sont de SERPM. C’est un certain Kalidou Wagué qui est derrière eux. Nous travaillons ici depuis 2010 et nous rendrons grâce à Dieu. Tout se passe bien », a raconté monsieur Sall.

Le chargé de la Communication de l’entreprise, Alioune Guissé Kondoul, qui a évoqué les difficultés financières de leur chef, Cheikh Amar, a toutefois assuré que les individus qui sont sortis dans les médias avec des brassards rouges ne font pas partie des 76 travailleurs de la SERPM. Selon lui, ils n’en sont pas à leur première tentative de sabotage. « Ils ont profité de l’absence du personnel un samedi pour venir faire leur show sur le site. Ce n’est pas la première provocation de leur part. Le 18 juillet et le 9 août derniers, ils sont venus ici pour perturber le fonctionnement du site. Nous connaissons les personnes malintentionnées qui sont derrière ces gens. Et nous allons les poursuivre en justice », a-t-il affirmé. Avant d’appeler les autorités à assurer l’intégrité et la sécurité de leur lieu de travail.