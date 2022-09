Kylian Mbappé a « décidé de ne pas prendre part à la séance photo prévue » mardi avec l’équipe de France après le refus de la Fédération de « modifier la convention » des droits à l’image des joueurs, a-t-il fait savoir lundi dans un communiqué transmis à l’AFP. La star des Bleus et du PSG, « et ses représentants (…) regrettent vivement qu’aucun accord n’ait pu, comme demandé, être trouvé en amont de la Coupe du monde » sur ce sujet qui a déjà fait polémique en mars.

Depuis le boycott par Kylian Mbappé d’une opération marketing avec les sponsors de l’équipe de France, le 22 mars à l’occasion d’un rassemblement à Clairefontaine, la convention qui lie les Bleus à la FFF est au coeur d’une polémique. La star parisienne et ses conseils estiment notamment que l’on utilise de plus en plus l’image individuelle de certains joueurs, avec d’autres plus en retrait. Et souhaiteraient également avoir un droit de regard sur les marques auxquelles sont associés les internationaux.

Avec L’EQUIPE