Frapp lance sa campagne contre le 3e mandat

Le Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine (FRAPP) monte au créneau suite à la formation du nouveau gouvernement sénégalais. Selon le mouvement, les actes que le président Macky Sall pose montrent qu’il veut « imposer » au peuple sénégalais « sa 3e candidature illégale et illégitime ».

En à croire le secrétariat exécutif national (SEN) du FRAPP qui porte la voix dudit mouvement : « la nomination récente d’un premier ministre qui faisait l’apologie de la non limitation des mandats au profit du président Macky Sall et l’interdiction le même jour par le préfet de Dakar d’un concert pour la limitation des mandats » font tache d’huile.

En conséquent, FRAPP décide de lancer à partir de ce lundi 19 septembre 2022 sa campagne contre le 3e mandat dénommée « MACKY DÉGAGE ! GOR CA WAX JA! 2024 C’EST FINI ! »

Le FRAPP rappelle à ce sujet que la constitution du Sénégal « est claire sur l’impossibilité pour le président Macky Sall d’avoir un 3e mandat de suite et par conséquent l’impossibilité pour lui d’être candidat à l’élection présidentielle de 2024 ». Et que cette problématique du 3e mandat avait causé plus d’une « dizaine de morts en 2011 au Sénégal et provoqué des troubles électoraux mortifères dans plusieurs pays africains »

Le Front lance également un appel à la jonction de toutes les forces vives du Sénégal pour » faire barrage au projet anticonstitutionnel » du président Macky Sall.