Mandataire de la coalition And Siggil Thiès présidée par Abdoulaye Dièye lors des dernières élections locales, Déthié Diouf, Citoyen-Président du parti Visions Alternatives pour le Sénégal(VISA/ Les Citoyens), a été placé sous mandat de dépôt le mardi dernier. Il est accusé, selon nos confrères de L’AS, de s’être illégalement approprié les 15 millions de la caution, après les avoir retirés après les élections.

Nommé mandataire à la suite d’un long processus, en vue de ces élections locales de janvier 2022, il a rendu le tablier avant même l’ouverture de la campagne électorale pour aller rejoindre la coalition Benno Bokk Yaakaar avec Yankhoba Diattara, candidat à la ville. Non seulement donc, il était le mandataire au moment des faits, mais c’est aussi le récépissé de son parti VISA/Les citoyens qui a permis la naissance juridique de la coalition And Siggil Thiès. C’est également à ce titre qu’il a été chargé de déposer la caution de 15 millions de Fcfa.

Mais à la suite des scores remarquables obtenus par la coalition et conformément à la loi, la caution devait être remboursée. C’est ainsi qu’il est allé récupérer le chèque. Mais selon la version donnée à l’époque par la coalition, le président Abdoulaye Dièye lui a réclamé en vain les 15 millions représentant la caution et finalement, il s’est résolu à lui servir une plainte et l’enquête a été menée par la brigade de gendarmerie de Hanne à Dakar, avant d’atterrir la Division des Investigations Criminelles (DIC).



« En aucune manière, l’argent de cette caution n’appartient à Abdoulaye Dièye, sinon il l’aurait réclamé dès après les élections. Il est vrai que le chèque barré provient de lui, mais il y a un précédent. Nous l’avons démarché ensemble pour l’obtenir. Nous avons pris sur nous, sur la base de preuves avérées, la responsabilité de rembourser à Ousmane Diop et Dr Djibril

Sarr leur contribution à la caution (chacun 3 millions de Fcfa), on ne doit absolument rien à Abdoulaye Dièye », s’était-il expliqué lors d’un point de presse.



« C’est mon propre argent, attesté par le chèque que je lui ai

remis, qui a servi de caution. D’ailleurs, c’est après que la caution a été déposée, que les autres têtes de liste, en l’occurrence Ousmane Diop candidat à Thiès-Nord et Dr Djibril Sarr candidat à Thiès-Ouest, ont pris la décision

de contribuer volontairement, à hauteur de 3 millions de Fcfa chacun, une somme qu’ils ont remise à Ameth Mbaye. Quand ce dernier m’a rendu compte qu’il avait reçu l’argent, je lui ai demandé qu’il soit utilisé pour les besoins des charges de campagne. C’est pourquoi d’ailleurs il n’avait pas le droit de remettre de l’argent à qui que ce soit, d’autant plus que j’avais déjà pris la décision de les rembourser après les élections, bien qu’il s’agisse d’une contribution volontaire qui a été utilisée dans le cadre de la campagne électorale. Je répète encore que c’est moi même qui ai déboursé mes propres 15 millions de Fcfa et il n’y avait aucun engament entre

nous », avait à son tour expliqué Abdoulaye Dièye.



En tout état de cause, l’affaire a maintenant pris une autre tournure, avec le placement sous mandat de dépôt de Déthié Diouf.