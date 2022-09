Six (6) projets et programmes de l’Etat cherchent preneurs. Il s’agit de : AIBD, SOGIP, ASP, PROMISE et PRODAC. En effet, avec l’entrée de Doudou Ka, Gallo Ba, Birame Faye, Fatou Diané et Pape Malick Ndour, ce sont autant de directions à pourvoir.

En outre, son directeur nommé à la tête de l’Assemblée nationale, la SAPCO cherche également un nouveau boss.

Un point de chute pour les recalés du remaniement ? S’interroge le journal Walfadjri dans son édition de ce lundi.