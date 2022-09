Parti socialiste : Aminata Mbengue Ndiaye applaudit la reconduction de Serigne Mbaye Thiam

Si certains responsables du Parti socialiste comme Aly Mané qui se sont offusqués de la reconduction du gouvernement Amadou Ba I de Serigne Mbaye Thiam, ministre de l’Eau et de l’assainissement, ce n’est pas le cas au niveau du Secrétariat exécutif national. La secrétaire générale du PS, Aminata Mbengue Ndiaye a applaudi cette reconduction dans un communiqué.

D’emblée, le Parti socialiste encourage et exhorte tous les députés de la coalition Benno Bokk Yakaar, à demeurer encore plus solidaires et vigilants, dans l’exercice de leurs mandats, au service du peuple, afin d’accompagner efficacement le Gouvernement, en lui donnant les moyens législatifs nécessaires, à l’exécution des politiques publiques définies par le Chef de l’Etat, le Président Macky SALL.

Par ailleurs, le Parti socialiste approuve, sans réserve, le choix du Chef de l’Etat, porté sur le nouveau Premier Ministre du gouvernement, en la personne de Monsieur Amadou BA. Dans le même ordre, Aminata Mbengue Ndiaye s’en réjouit et remercie également le Chef de l’Etat, d’avoir renouvelé sa confiance aux camarades ministres Serigne Mbaye THIAM et Alioune NDOYE, en les reconduisant, dans le nouveau gouvernement.

Enfin, les socialistes disent les assurer de leur soutien et les encourage à poursuivre, avec « humilité, leur travail, dans la même dynamique de performance attendue d’eux, dans les secteurs qui leur sont confiés, afin de mériter la confiance du Président de la République».