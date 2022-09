En marge de la conférence de presse, les députés de la coalition Yewwi Askan Wi ont annoncé qu’ils seront bien au côté du maire de la ville de Dakar, Barthelemy Dias, ce mercredi, lors de son procès en appel concernant l’affaire Ndiaga Diouf.

La Cour d’appel de Dakar avait donné rendez-vous le 21 septembre 2022 pour son délibéré dans une affaire de meurtre datant de 2011 et visant l’actuel maire de Dakar et député Barthélémy Dias. Le maire de Dakar et membre de la Coalition Yewwi Askan Wi (YAW) peut compter sur le soutien de ses collègues députés. « Le délibéré de son procès sera le mercredi 21 septembre prochain. Il aura plus de 52 députés à côté de lui », a lancé Biram Soulèye Diop, député et membre de Yewwi Askan Wi.

« Tous les députés de l’opposition principalement ceux de Yewwi seront au Tribunal », a annoncé Abass Fall, député et membre de la coalition Yewwi Askan Wi.

Pour rappel, le maire de Dakar est poursuivi dans une affaire de meurtre remontant à 2011. La mort par balle de Ndiaga Diouf. Condamné une première fois en 2017 pour « coups mortels », il avait écopé de deux ans de prison dont six mois ferme. Une peine qu’il avait déjà purgée en 2012, au lendemain des faits, après avoir été placé en détention provisoire.

Le Parquet avait requis, en appel, 5 ans de prison ferme contre Barthélémy Dias. Le verdict en appel repoussé au 21 septembre 2022.