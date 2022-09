Le ministre des Affaires étrangères tchadien, Chérif Mahamat Zene, a annoncé vers 11h TU qu’il a remis sa lettre de démission au président du conseil militaire de transition. « Depuis quelques mois, mon engagement et ma volonté de servir mon pays se trouvent contrariés par des initiatives parallèles des membres de votre cabinet et du gouvernement, entreprises à mon insu et sur vos instructions », écrit Chérif Mahamat Zène au président Mahamat Idriss Déby Itno dans le courrier qu’il a publié sur ses réseaux sociaux.