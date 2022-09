La nouvelle de l’arrestation d’un étudiant sénégalais à l’aéroport de Tunis a fait le tour de la toile hier, dimanche soir. Selon ses camarades, Serigne Mor Mbodj a été arrêté « injustement » par les policiers tunisiens à l’aéroport de Tunis. Étant boursier de l’état sénégalais, le jeune étudiant a décroché son diplôme d’ingénieur et devait revenir au bercail le jeudi passé.



Malheureusement, ses proches n’avaient plus de ses nouvelles. N’ayant pas atterri à Dakar, sa famille a commencé à s’inquiéter et a contacté l’association des étudiants sénégalais en Tunisie et l’ambassade du Sénégal. Ainsi, ses camarades ont commencé à faire des postes de disparition depuis le vendredi et à le chercher partout. C’est seulement le dimanche avec l’aide de l’ambassade que ses camarades ont su qu’il était détenu par la police depuis lors.



« Ils disent que notre camarade a agressé des policiers cause pour laquelle ils l’ont arrêté. Chose que nous ne croyons absolument pas connaissant la personnalité de notre camarade. Nous n’avons jamais vu une personne aussi calme et posée », a indiqué un de ses proches.

D’après les dernières informations, il doit être jugé le mardi. Sur ce, ses camarades déplorent une « injustice et un abus de pouvoir ». Par ailleurs, ses camarades et proches sur Rfm, promettent de se rendre à l’ambassade de la Tunisie à Dakar pour exprimer leurs doléances.