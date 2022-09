Assemblée générale de l’ONU : Macky prend la parole à 14H00

La 77e Assemblée générale de l’ONU s’ouvre ce mardi au siège de l’organisation à New York. Le président sénégalais Macky Sall et président en exercice de l’Union africaine s’exprimera vers 14H00 GMT, après son homologue brésilien, Jair Bolsonaro, qui prend traditionnellement la parole en premier à cette grande réunion annuelle.



Le président Sall prononcera son discours sous deux casquettes : celles de président de la République du Sénégal et de président en exercice de l’Union africaine. Il devrait remettre sur la table ses sujets favoris : plus de justice avec l’Afrique dans la gouvernance mondiale, une place de membre permanent pour le continent au Conseil de sécurité de l’ONU, une transition énergétique qui tienne compte du fait que plus de 600 millions d’Africains sont sans électricité et un financement plus soutenu des économies africaines, qui sont marquées par la Covid-19 et la guerre en Ukraine.