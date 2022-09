Ce que l’UNSAS attend du nouveau gouvernement

Le Secrétariat Permanent de l’Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal (Unsas) s’est réuni ce mardi à l’effet d’analyser le contexte national marqué par la cherté de la vie, le calvaire des inondations, la « détérioration continue » des conditions de vie des populations en général, et des travailleurs en particulier, avec en toile de fonds un climat politique pollué par les incidents survenus lors de l’élection des membres du bureau de l’Assemblée nationale.

Dans un communiqué parvenu à PressAfrik, les syndicalistes ont tenu à rappeler aux députés de la XIVème législature la grande responsabilité qui leur incombe de renforcer l’état de droit dans le pays et de créer les conditions d’un fonctionnement démocratique de l’Assemblée nationale. Il les exhorte au dialogue et à la concertation, notamment pour la reformulation du règlement intérieur.

Au Premier ministre et des membres du Gouvernement récemment nommés, le Secrétariat Permanent de l’UNSAS attend des réponses concrètes aux préoccupations majeures des populations : la baisse des prix des denrées de première nécessité, la prévention et la gestion efficace des inondations, l’élargissement de l’accès à des soins de santé de qualité, une éducation de qualité pour tous, l’emploi pour la jeunesse, la revue à la baisse du coût du loyer et des tarifs des autoroutes à péage, etc.

Enfin, le Secrétariat Permanent de l’UNSAS recommande vivement au nouveau Gouvernement de « s’employer sans délai » à faire face aux demandes urgentes du monde du travail parmi lesquelles la revalorisation des salaires dans les secteurs privé et para public, dans les universités et les collectivités territoriales, en droite ligne des augmentations des salaires déjà actées dans la fonction publique, la restructuration de La Poste, la reprise des Chemins de fer, la résolution des conflits de travail à SEN EAU, Expresso et au Port Autonome de Dakar, etc.