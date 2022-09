La crise en Ukraine, le terrorisme, la paix, les sanctions étrangères contre le Zimbabwe sont, entres autres, les thèmes abordés par le président Macky Sall, lors de son discours à la 77e session de l’ONU ce mardi. Il a notamment appelé à la levée desdites sanctions contre le Zimbabwe.

« Le Conseil de sécurité est interpelé au premier chef, afin qu’il traite de la même manière toutes les menaces à la paix et à la sécurité internationales, y compris en Afrique. Le terrorisme qui gagne du terrain sur le continent n’est pas qu’une affaire africaine. C’est une menace globale qui relève de la responsabilité première du Conseil, garant du mécanisme de sécurité collective, en vertu de la Charte de l’Organisation », a rappelé Macky Sall.

Aussi, a-t-il invité le Conseil à « mieux s’engager avec nous dans la lutte contre le terrorisme en Afrique, avec des mandats plus adaptés et des moyens plus conséquents ».

En outre, l’Union Africaine appelle, par le biais de son président, une fois de plus, à la levée des sanctions étrangères contre le Zimbabwe. Ces mesures sévères, selon Macky Sall continuent de « nourrir un sentiment d’injustice contre tout un peuple, et d’aggraver ses souffrances en ces temps de crise profonde ».

Au Proche Orient, Macky Sall a réitéré le droit du peuple palestinien à un « Etat viable, coexistant pacifiquement avec l’Etat d’Israël, chacun à l’intérieur de frontières sûres et internationalement reconnues ».

S’agissant de la crise en Ukraine, le président en exercice de l’UA a appelé à la « désescalade et à la cessation des hostilités en Ukraine, pour une solution négociée, afin d’éviter le risque catastrophique d’un conflit potentiellement mondial ».

Et enfin, il a appelé à la mobilisation en faveur de la campagne Rays of hope, de l’AIEA, pour le « renforcement des capacités des pays membres, africains en particulier, dans la lutte contre le cancer, grâce aux technologies nucléaires telles que l’imagerie médicale, la médecine nucléaire et la radiothérapie ».