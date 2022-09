Le nouvel attelage gouvernemental sénégalais est composé de huit femmes. Trois ont été reconduites à leurs postes ministérielles. Il s’agit d’Aîssata Tall Sall, ministre des Affaires étrangères, de Marie Khémésse Ndiaye, ministre de la Santé et de l’Action sociale, de Sophie Gladima, ministre du Pétrole et des Energies. D’autres ont fait leur entrée à savoir : Oulimata Sarr à la tête du ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération, de Annette Seck Ndiaye, ministre auprès du ministre des Affaires étrangères, de Fatou Diané, ministre de la Femme, de la famille et de la protection des enfants, de Victorine Ndeye, ministre de la Microfinance, de l’économie sociale et solidaire. Quant à Mariama Sarr, précédemment ministre de la Fonction publique est mutée au département de l’Emploi, de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion. PressAfrik vous livre profils et compétences de ce contingent féminin.

Oulimata Sarr, première femme ministre de l’Economie

C’est l’une des surprises du chef : la nomination d’Oulimata Sarr au ministère de l’Économie, du plan et de la coopération, en remplacement d’Amadou Hott, samedi 17 septembre 2022. Elle devient ainsi, la première femme à occuper ce poste au Sénégal. Un portefeuille très stratégique, sur aplomb de crise économique mondiale.

Sans ancrage politique connu, la nomination de celle qui était jusqu’ici directrice régionale d’ONU Femmes pour l’Afrique de Ouest et Centrale a été très bien accueillie par bon nombre de « féministes », qui espère qu’elle va bien mener sa mission.

Avec plus de 30 ans d’expérience professionnelle, Oulimata Sarr est directrice régionale du bureau d’ONU Femmes à Dakar couvrant l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique Centrale, soit 24 pays sous sa responsabilité.

Elle est diplômée de l’École des Hautes études Commerciales de Montréal (HEC Montréal) en Finance en 1992 et obtient une maitrise en Administration des affaires en 2002 de l’Université du Bedforshire en Grande-Bretagne. Elle commence sa carrière chez Ernst & Young en audit, au Sénégal, puis passe dix ans à la Société Financière Internationale, une institution membre du Groupe de la Banque Mondiale, avant de rejoindre les Nations Unies. De 1993 à 2005, elle travaille comme directrice administrative et financière de la compagnie aérienne Interair South Africa basée à Johannesburg en Afrique du Sud.

Elle participe à plusieurs initiatives qui autonomisent les femmes à travers le monde comme Africa2.0, African Leadership Network, Vital Voices, Cartier Women’s Initiative, UnitLife.

Aîssata Tall Sall, reconduite ministre des Affaires étrangères

Aïssata Tall Sall, née le 12 décembre 1957, avocate, membre du bureau politique du Parti Socialiste a été reconduite de son poste de ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur qu’elle occupe depuis le 1er novembre 2020.

Elle a également été ministre de la Communication sous la présidence d’Abdou Diouf, députée et maire de Podor d’avril 2009 au 11 février 2022.

Dr Anette Seck Ndiaye, ministre auprès du ministre des Affaires étrangères

Dr Annette Seck

« La nouveauté c’est qu’il y a des ministres auprès d’autres ministres. Cela traduit les nouvelles orientations du président de la République pour atteindre les objectifs dans des secteurs prioritaires » a fait savoir nouveau Premier ministre Amadou Ba après avoir dévoilé la liste des membres de son gouvernement. Et Dr Annete Seck Ndiaye fait partie de ce lot de nouveautés. Elle est nommée ministre auprès du ministre des Affaires étrangères chargée des Sénégalais de l’extérieur.

Dr Annette Seck Ndiaye est titulaire d’un Doctorat en Pharmacie en 1990, d’un Master II en Management des Établissements de Santé de la Faculté des Sciences et de Gestion (FASEG) et d’une Maîtrise en Sciences sociales de l’Institut de Population, Développement et Santé de la Reproduction (IPDSR) de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD).

Elle a entamé sa carrière professionnelle dans le secteur pharmaceutique avec l’ouverture de la Pharmacie Serigne Souhaibou Mbacké en 1992. Depuis juillet 2012, elle est la Directrice de la Pharmacie Nationale d’Approvisionnement (PNA).

Née à Dakar le 1er janvier 1961, Annette est la fille du Professeur Assane Seck dont l’Université de Ziguinchor porte le nom. Le père de Annette a exercé des fonctions ministérielles pendant 18 ans.

Sophie Gladima, ministre du Pétrole et des Energies

Elle a eu la confiance renouvelée de son patron. Sophie Gladima enseignante-chercheure au Département de Géologie de l’UCAD, fait partie des membres fondateurs de l’Alliance Pour la République (APR). Elle a été reconduite à son poste, de ministre du Pétrole des Energies qu’elle occupe depuis 2020.

Ingénieure géologue, titulaire d’un master en Sciences et d’un Doctorat d’Etat ès Sciences en Hydrogéologie générale, Géophysique appliquée, hydrochimie isotopique, Dr Gladima, est une ancienne Responsable de la commission « Eau et Recherche » du Comité de suivi du Global Water Partnership. Elle a été coordinatrice nationale du réseau des zones humides du Sénégal de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

Dr Gladima a été Conseillère technique à la Primature, chargée des mines et de l’hydraulique, Présidente du Conseil d’Administration de l’Institut National de Pédologie, puis ministre des Postes, des Télécommunications et des TIC.

Elle a été ministre des Mines et de la Géologie, en septembre 2017. Elle occupait le poste de Directrice générale de l’Agence nationale de la Recherche appliquée (ANRSA).

Victorine Ndeye, ministre de la Microfinance, de l’Economie sociale et solidaire

Elle a été choisie pour diriger la liste de la commune de Niaguiss qu’elle a gagnée en 2014. Devenant ainsi la première femme maire de cette commune du département de Ziguinchor.

Victorine Ndèye qui a été nommée secrétaire d’État chargée des 100.000 logements occupe désormais le poste de Zahra Iyane Thiam, à savoir celui de la Microfinance et de l’Économie Solidaire et Sociale.

Victorine Ndeye est diplômée de l’Université Gaston Berger avec un Master 2 en finances en 2000.

Elle a évolué pendant plusieurs années dans le secteur de la Finance.

Marie Khémesse Ngom Ndiaye, ministre de la Santé et de l’Action sociale

Bon nombre de Sénégalais l’ont découvert à la présidence du Comité national de gestion des épidémies (Cnge) où elle était au cœur de la riposte contre le Covid-19. Ses débuts furent un peu chaotiques. Alternant le point Covid-19 du jour avec le ministre d’alors Abdoulaye Diouf Sarr, Marie Khémesse Ngom Ndiaye a multiplié les hésitations et les incohérences en assumant un discours expurgé de compromis. Finalement, la première femme directrice de la Santé publique a laissé sa place au directeur de la Prévention Mamadou Ndiaye pour dresser le point Covid-19.

Native de Diourbel, Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye a été nommée, en octobre 2017, directrice de la Santé publique. Diplômée en 1991 de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar, elle a dirigé le Syndicat autonome des médecins du Sénégal (Sames) de 2006 à 2011.



Dans un univers dominé par les hommes, Marie Khémesse a vaincu les clichés, repoussé les limites pour s’imposer : «A ma sortie de l’université en 1991 comme médecin généraliste, j’ai été affectée comme médecin-chef adjoint au district sanitaire de Thiès au centre de santé 10ème. Quand j’étais médecin-chef adjoint, je voulais devenir médecin-chef de district, après médecin chef de région, chef de division, directrice. Le Bon Dieu est venu, je suis Directrice générale. Je ne vais pas dire que c’est facile, mais tout est surmontable», avait-t-elle expliqué avec fierté dans les colonnes du journal Le Quotidien. Aujourd’hui, elle trône au sommet de la pyramide sanitaire face à la situation très tendue du système, secoué par des crises et une revendication citoyenne très forte.

Rappelons que c’est à Malabo que le Président Sall a signé le décret limogeant Abdoulaye Diouf Sarr. Il est remplacé au ministère de la Santé par Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye, le 26 mai dernier. Poste qu’elle conserve dans le nouveau gouvernement de Amadou Ba.

Fatou Diané, ministre de la Femme, de la famille et de la Protection des enfants

« Durant mon parcours, j’ai toujours été dans cette dynamique, par mes activités. Je suis une actrice de développement, je souhaite continuer mon combat pour l’autonomisation des femmes », écrit-elle dans une note biographique.

Nommée ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants, samedi 17 septembre, l’économiste Fatou Diané se présente comme « une actrice de développement et une militante de l’autonomisation des femmes ».

Originaire de la région de Diourbel, elle était coordonnatrice du Programme pour le développement de la microfinance islamique, depuis décembre 2020. Auparavant, Fatou Diané était directrice de la supervision des services financiers décentralisés, au ministère des Finances. Elle a été conseillère technique du Directeur général de la planification et des études économiques dudit ministère, Pierre Ndiaye, décédé en décembre 2020. Elle a siégé pendant quatre ans au conseil d’administration de l’Agence sénégalaise d’électrification rurale. La dite économiste a été recrutée en 2006 par la Direction de la prévision et des études économiques du ministère des Finances.

Selon sa biographie, elle est titulaire d’un diplôme d’études approfondies d’économie de l’université d’Aix-Marseille (France), après avoir obtenu le baccalauréat au lycée Coumba Ndoffène Diouf de Fatick (centre).

Ancienne étudiante de l’université Gaston-Berger de Saint-Louis (nord), elle y a obtenu un master d’économie et de gestion.

Sur le plan politique, elle est militante de l’Alliance pour la République, le parti de Macky Sall. Leader de la liste départementale de la coalition Benno Bokk Yaakaar à Diourbel, aux dernières élections législatives, Fatou Diané a été élue.

Mariama Sarr, ministre de 2012 à 2022

De professeur de lettres classiques, Mariama Sarr avait atterri au ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfance en 2012, au premier gouvernement mis en place sous la magistrature de Macky Sall. Mariama Sarr a été déchue de ce poste avec le gouvernement d’Aminata Touré avant d’être reconduite sous l’ère de Mahammed Boun Abdallah Dionne.

Mariée et mère de quatre enfants, la ministre est diplômée de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar précisément à l’Ecole nationale supérieure (actuelle Fastef) où elle a obtenu son certificat d’aptitude en enseignement moyen. Mariama Sarr a débuté sa carrière au Cem Alboury Ndiaye de Linguère. Un an plus tard, c’est-à-dire en 1991, elle a servi au lycée Galandou Diouf jusqu’en 2008. Année où elle a joint le ministère de la Fonction publique et de l’Emploi. Militante du Parti démocratique sénégalais (Pds), elle a été membre du Réseau des enseignants libéraux. Mariama Sarr a quitté ce cercle politique pour rejoindre le directoire de l’Alliance pour la République lorsqu’il a été mis sur fonts baptismaux…En 2017, elle devient la ministre de la Fonction publique. Et l’a voila, ministre la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion.