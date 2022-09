Selon le vice-président du Groupe parlementaire Liberté et Démocratie, Cheikh Bara Dolly, le blocage de l’installation des 14 Commissions de l’Assemblée nationale n’est pas aussi simple que le député Abdou Mbow de BBY l’a expliqué. Il ne s’agit pas d’un problème de postes entre les députés de Yewwi Askan Wi, mais d’un partage desdites commissions entre les trois groupes parlementaires.

Selon le député élu de Wallu sur la liste de Mbacké, il a été proposé à la coalition Benno Bokk Yakaar de prendre les sept (7) premières Commissions et de laisser les sept (7) dernières aux deux groupes de l’opposition (YAW et Wallu). Et c’est là que la mouvance présidentielle s’est rendue compte que des Commissions stratégiques comme celles de la Défense, des Affaires étrangères, des Contrôle et Comptabilité, Evaluation reviendraient à l’opposition. Ils se sont alors braqués pour demander une nouvelle méthode de partage.