Aliou Cissé a dévoilé le planning des « Lions » pour les séances d’entraînement cette semaine. Arrivés lundi, les joueurs ont foulé la pelouse de l’annexe du stade de La Source à Orléans.

Après une première séance d’entraînement que le coach appelle « une séance de reprise ». Sadio Mané et Cie vont enchaîner avec les « grosses séances ». Aliou Cissé annonce deux séances d’entraînement aujourd’hui et demain. Une seule séance d’entraînement sera effectuée jeudi et vendredi, qui sera la veille de match.

Moustapha Name attendu dans la Tanière, ce mardi

Un des absents de la première séance, Moustapha Name est attendu à Orléans ce mardi. Name pourra donc participer au deuxième galop des « Lions ». Lundi des novices comme Pathé Ciss, Mory Diaw, Ismail Jakobs et Nicolas Jackson ont découvert la Tanière.

L’attaquant de Villarreal était tout heureux de rejoindre Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Idrissa Gana Guèye en autres.