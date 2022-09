L’installation des différentes Commissions de l’Assemblée nationale a été programmée pour ce mardi. Depuis 10 heures, les députés sont sur place, mais la séance n’est toujours pas ouverte au moment où ses lignes sont écrites. La raison ? Chacun des trois groupes parlementaires qui tiennent les rênes du nouvel Hémicycle n’arrive pas encore à se mettre d’accord sur les hommes à désigner aux différents postes. Une situation qui dure depuis plus de 6 heures de temps et qui a fait sortir le député non-aligné, Thierno Alassane Sall de ses gonds.

Selon lui, la plénière a été convoquée à 10 heures et que la journée d’hier a été laissée exprès chômée à l’effet de laisser aux différents groupes de s’entendre entre eux et de présenter leurs propositions. « Nous sommes là depuis 10 heures. Cela fait 6 heures et certains groupes ont encore des difficultés pour proposer leurs membres dans les compositions. (…) On ne sait pas encore jusqu’à quelle heure on sera là. Et tout ça pour des histoires de postes. Et le plus scandaleux, à 10 heures, le président de l’Assemblée aurait pu au moins ouvrir la séance et dire c’est tel groupe qui a des problème. Et les groupes qui ont des problèmes auraient pu aller régler leurs problèmes. On suspend jusqu’à demain, s’il le faut », a déclaré la tête de liste de AAR Sénégal aux dernières législatives.

Qui ajoute que la rupture promise aux Sénégalais n’est pas au rendez-vous dans cette 14e Législature. Et que ce qui se passe actuellement est même pire.