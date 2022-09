À nouveau ministre de la Justice, les moindres faits et gestes d’Ismaïla Madior Fall épiés minutieusement

Ecarté du gouvernement en 2019, Ismaïla Madior Fall a fait son retour au ministère de la Justice qu’il a dirigé pendant plus de deux ans (2017-2019) avant d’être remplacé par Me Malick Sall après la Présidentielle de 2019. Selon « Le Vrai Journal », ses moindres propos « feront l’objet d’une écoute attentive et seront disséqués, analysés et commentés ». Pour cause, M. Fall, a été au cœur du référendum de mars 2016. Cette réforme constitutionnelle qui s’articulait autour de quinze (15) points, avait été une occasion pour lui de souligner « l’impossibilité pour le Président Macky Sall de postuler pour une troisième candidature en février 2024 ».

Toutefois, le journal renseigne que le nouveau ministre de Justice a eu à changer de position concernant une éventuelle troisième candidature du chef de l’État. Une position qui est perçue par les Sénégalais, comme « un reniement », faisant redouter le pire, après son retour au département de la Justice. Et pour cause, certains pensent qu’il est là pour « valider la troisième candidature de Macky Sall en 2024 ».

Une crainte nourrie par ses dernières sorties ont fini de semer le doute, relate le journal. En remplaçant Me Malick Sall à la tête du département de la Justice, Ismaïla Madior Fall a aussi hérité de l’affaire Sonko-Adji Sarr, un dossier qu’il pourrait ressortir à tout moment. Sous son magistère, Me Sall avait annoncé plusieurs réformes afin d’aérer les prisons en promettant la mise en service des bracelets électroniques.Il avait également soutenu durant la période de la crise sanitaire, une réduction drastique des mandats de dépôt et les travaux d’intérêt public.