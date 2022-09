Les « Lions » ont effectué hier mardi, leur deuxième galop d’entraînement à Orléans, pour préparer les matchs amicaux contre la Bolivie et l’Iran, les 24 et 27 septembre. Cette séance, axée sur le travail tactique, a vu la participation de tout le monde, sauf Moussa Niakhaté, Ismaila Sarr et Boulaye Dia.

Ménagés lors de la première séance, ces trois joueurs se sont entraînés à l’écart du groupe. Parmi les forfaits pour les deux amicaux contre la Bolivie et l’Iran, le gardien de chelsea, Edouard Mendy, est retourné à Londres.