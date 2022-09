A l‘instar des autres organisations internationales, La Brigade de l’Environnement a célébré, le 16 septembre 2022, la journée internationale de la protection de la couche d’ozone. La commémoration de cette journée fait référence à la date d’adoption du Protocole de Montréal de 1987 relatif aux substances appauvrissant de la couche d’ozone.

Pour marquer cette journée, la Brigade de l’Environnement a tenu à une activité de reboisement dans la Commune de Mboro l’un des endroits les plus touchés par la désertification, la pollution des industries extractives et le réchauffement climatique en partenariat avec une ASC de la place. Pour cette année, le thème retenu a été : « Une coopération mondiale pour protéger la vie sur terre »

« Cette journée rentre aussi dans le cadre de notre projet « Rues sans Soleil » qui est un moment fort d’information et de sensibilisation sur la problématique de la destruction de l’ozone et ses conséquences néfastes sur les êtres vivants et d’avancer des solutions. Ainsi, si chaque Sénégal plantait ne serait qu’un seul arbre, ça aurait un impact très positif sur l’environnement. La disparition de la couche d’ozone pourrait engendrer des conséquences dramatiques au niveau de la santé, de l’environnement voire de l’économie. Donc j’invite tous les Sénégalais à agir pour la protection de la couche d’ozone qui nous protège contre le rayonnement ultraviolet du Soleil. Par ailleurs, je fais un appel solennel aux industries, car leurs activités sont les principales causes responsables de la perturbation de cet équilibre naturel, principalement à cause des émissions dans l’atmosphère de produits chimiques. Plus que jamais, nous sommes appelés à adopter un mode de vie plus écologique et visant à préserver notre planète de tout facteur d’altération», a déclaré Serigne Habib Ngom, le Coordonnateur national de la Brigade de l’environnement.

La Brigade de l’environnement est une organisation à but non lucratif basée à Mboro (département de Tivaouane). Elle intervient dans la protection de l’environnement et le bien-être des animaux. Elle a une vocation nationale.