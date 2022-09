Les syndicats des contrôleurs aériens de l’Asecna menace de bloquer la circulation aérienne dans l’espace africain à partir de vendredi prochain. Et, sauf changement de dernière minute, comme ce fut le cas au mois d’août, les perturbations promettent d’être lourdes de conséquences pour les usagers et dans les aéroports africains, de Dakar à Abidjan, de Cotonou à N’Djamena, informe le journal Alerte. Qui indique que cette grève va impacter les aéroports des 17 pays africains membres de l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (Asecna).

Dans un communiqué rendu public mardi, l’Union des syndicats des contrôleurs aériens (Usycaa) renseigne que « le présent préavis va entrer en vigueur à compter du vendredi 23 septembre 2022 à partir de 8 h 00 TU jusqu’au dimanche 25 septembre 2022 à 7 h 59 TU. Et, il sera d’une durée indéterminée jusqu’à la satisfaction totale de toutes leurs revendications ».

Selon la même source, pendant la période de la grève, les contrôleurs cesseront toute fourniture de services de la circulation aérienne dans tous les aéroports et espaces aériens concernés. Toutefois, tempèrent les membres de l’Usycaa, un service minimum sera assuré aux vols des chefs d’État et de gouvernement, aux vols militaires, aux vols effectuant des évacuations sanitaires, aux vols à caractère purement humanitaire et aux vols participant à des opérations de recherches et de sauvetage, « si les conditions de sécurité des contrôleurs aériens le permettent ».

Revenant sur les motifs de cette grève, l’Usycaa regrette que les conditions d’un dialogue direct et franc, comme demandé par le président Macky Sall, aient été bafouées et mises à mal par la direction générale de l’Asecna. Les points de revendications de l’Usycaa sont essentiellement relatifs au renforcement des capacités opérationnelles, à l’épanouissement professionnel et au plan de carrière du contrôleur aérien de l’Asecna