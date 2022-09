Les chants religieux ont de plus en plus la côte auprès des Sénégalais. Les chiffres de la Société sénégalaise du droit d’auteur et des droits voisins (Sodav) le montrent encore une fois. La Sodav a payé les droits numériques pour le premier semestre de l’année. Les ayants droit ont reçu 71 millions 933 mille 291 francs CFA.

D’après le communiqué de la SODAV, repris par Bés Bi, les chansons religieuses ont se sont taillées la part belle. Elles ont permis à leurs auteurs de gagner 42 millions 306 mille 562 francs CFA. Les autres genres musicaux ont permis aux ayants droit d’empocher 29 millions 626 mille 729 francs CFA.

Maleye MBOUP (Stagiaire)