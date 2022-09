Les locaux du ministère des Sports sont transformés en arène nationale. C’est une ambiance de signature de contrat entre deux gladiateurs qui règne sur devant les locaux du département qui sera désormais dirigé par Yankhoba Diatara. Des militants et sympathisants du nouveau locataire se sont donnés en spectacle en se livrant une guerre de positionnement.

Matar Ba, lui s’est très tôt rendu les lieux afin de s’entretenir avec ces anciens collaborateurs. Tout le contraire de son successeur qui s’est tapée une arrivée en fanfare. Un groupe de motards est venu escorté Yankhoba Diatara dans un vacarme indescriptible. C’est aux côtés de ses militants et sympathisants qu’il a franchi la porte du ministère. S’en sont suivis des échanges de propos aigre-doux entre militants et bousculades provoquant ainsi le désordre sur les lieux. Il a fallu l’intervention des Forces de l’ordre pour calmer les ardeurs des uns et sortir des rangs les autres.

Les journalistes, indésirables, ont été interdis d’accès. Ils sont bloqués à la porte depuis des heures. Certains d’entre les confrères ont décidé de boycotter la cérémonie.