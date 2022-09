La Cour d’appel de Dakar a livré son verdict ce mercredi dans l’affaire de meurtre datant de 2011 et visant l’actuel maire de Dakar et député Barthélémy Dias.

L’instance juridique confirme la décision en Première instance. Celle-ci avait déclaré Dias-fils coupable des faits « coups et blessures volontaires ». Et l’avait condamné à une peine de 2 ans dont 6 mois ferme et à payer une somme de 25 millions FCFA à la Famille de Ndiaga Diouf. A rappeler que le maire de Dakar a déjà purgé sa peine.

Le juge de la Cour d’Appel a également dans son verdict, débouté la partie civile qui lors du procès en Appel en date le 2 mars dernier, réclamait la somme de 150 millions FCFA, en guise de dommages et intérêts

Le Parquet de son coté avait requis 5 ans de prison contre l’opposant politique pour « coups et blessures mortels, coups et blessures volontaires et détention illégale d’arme sans autorisation ». Mais finalement la Cour a confirmé la décision en Première instance.