Abdoulaye Baldé est-il déçu de ne pas avoir été nommé dans le nouveau Gouvernement de Amadou Ba, formé samedi dernier ? Le président de l’Union Centriste du Sénégal (UCS) a fait savoir, par le biais du porte-parole national de son parti, qu’il n’est pas intéressé par le poste de président de la Commission défense et Sécurité de l’Assemblée nationale qu’on lui a donné, sans l’aviser.

« Qu’on se le tienne pour dit ! L’UCS informe l’opinion nationale et internationale qu’elle n’est nullement intéressée par la Commission de la Défense et Sécurité de l’Assemblée nationale. Le président de l’UCS, Abdoulaye BALDE n’était pas présent à l’Assemblée et ce poste lui a été attribué sans son consentement », a écrit Aboubacar Diassy dans un communiqué publié sr sa page Facebook. Avant de donner rendez-vous dans les prochaines heures pour une sortie officielle du part dans les médias.

Pour rappel, Abdoulaye Baldé fait partie des 82 députés élus de la coalition au pouvoir Benno Bokk Yakaar, qui malgré l’alliance conclue avec Pape Diop pour avoir une majorité relativement absolue de 83 députés, semble avoir perdu la voix de sa tête de liste nationale lors des Législatives Mimi Touré, qui s’est lancée dans une fronde depuis le jour de élection du président de l’Assemblée nationale. Elle a même refusé de voter pour sa coalition.