Le match amical Sénégal vs Bolivie à guichet fermé

Sénégal-Bolivie est une affiche qui va faire recette. Prévu ce samedi 24 septembre à Orléans, le match qui va opposer les hommes de Aliou Cissé à la formation sud-américaine, dans le cadre de la préparation des Lions de la Teranga au Mondial 2022, se jouera à guichets fermés. Tous les billets mis en vente sur la billetterie de l’US Orléans ont trouvé preneur, annonce le club pensionnaire de National. C’est donc près de 6 800 spectateurs qui pourront assister à la rencontre.



« Toutes les places disponibles étant vendues, la billetterie pour cet amical international FIFA est fermée. La rencontre qui aura lieu ce samedi au Stade de la Source se jouera donc à guichet fermé », a fait savoir l’US Orleans. C’est dans le stade La Source que se tiendra ce samedi cette rencontre amicale. Doté d’une capacité d’accueil de 7533 places, la fin de la vente des billets est annoncée depuis mardi.



« Le Sénégal en France, j’y serai bien allé mais plus de billet », s’offusque Tidiane Niang, un Malien résidant en France. Un compatriote des Lions Moustapha Seck regrette l’organisation. « Elle (la FSF) aurait pu trouver un autre stade » puis d’ajouter « Avec des stars comme Sadio Mané, Gana Gueye, Kalidou Koulibaly et toute cette jeunesse, on aurait pu en faire un grand événement ». Il espère toutefois pouvoir se rendre en Autriche pour suivre le deuxième match.



À guichet fermé, une forte mobilisation des Sénégalais est attendue. Les Lions seront ravis de retrouver des supporters alors qu’ils démarrent la préparation pour Qatar 2022.

Maleye MBoup Avec Wiwsport