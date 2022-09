Me Moussa Thiam a pris fonction ce mercredi au ministère de l’Economie numérique, de la télécommunication et de la communication. Une nomination qu’elle conçoit « comme une énième marque de confiance » qui l’’honore « parmi ses pairs » et qui représente également le « début d’une autre exaltante mission dont il mesure avec justesse le sens, la portée mais aussi la complexité ».

Dans son discours lu, devant son prédécesseur Yankhoba Diatara qui lui a passé le témoin, Me Moussa Bocar Thiam, soutient à son compte « que l’économie numérique et les télécommunications figurent parmi les enjeux majeurs qui permettront de rythmer et d’influer positivement sur la vie de notre jeune et ambitieuse Nation qui croit en ses capacités et ne nourrit aucun complexe face aux challenges du nouveau millénaire ».

Dans sa mission qu’il compte mener, Me Moussa Bocar Thiam, s’investira « sur les nombreux chantiers également ouverts qui concernent entre autres la protection des citoyens à travers la stratégie nationale de cyber sécurité, l’actualisation du cadre juridique du secteur du numérique, la redynamisation du secteur des postes, la concrétisation d’un adressage physique et numérique pour atteindre une cartographie de précision. Mais il y a aussi des projets innovants liés à la prise en charge du handicap dans les technologies de l’information et de la communication et celui intitulé « Entreprenariat numérique féminin ».

Car, rappelle-t-il dans son allocution, « force est de constater qu’aux côtés des nombreuses infrastructures routières et ferroviaires qui ont permis de désenclaver les zones les plus inaccessibles, se tiennent désormais les voies de l’information et de la communication qui régissent désormais les règles de la vitalité de notre pays. L’ère numérique est aujourd’hui une réalité incontournable dans tous les secteurs car elle impacte directement sur nos manières de produire, d’échanger et de consommer. »

Constatant que le monde entier est « entré de plain-pied dans la révolution numérique », Me Moussa Bocar annonce qu’il « attache une attention affective à la jeunesse, cette formidable ressource première qui est nôtre et qui nous sert de moteur pour emprunter les circuits qui mènent à l’émergence ».

Pour terminer, il invite ses nouveaux collaborateurs « à ne ménager aucun effort pour donner corps à une gestion basée sur l’ardeur à la tâche mais aussi sur le dialogue à travers des relations solides de relèvement des défis, d’ouverture et de concertation ».