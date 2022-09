Pétrole et corruption : AOG a versé de l’argent sur des comptes bancaires à des politiciens africains, Niasse et Diao cités

Une enquête OCCRP établit des liens de corruption entre la société d’investissement AOG propriétaire de la compagnie Addax Petroleum, et une brochette de politiciens, fonctionnaires et sécurocrates en échange d’obtention de licences d’exploitation pétrolière du Nigeria. Dans des comptes bancaires communs ouverts au Credit Suisse, figurent les noms de personnalités nigérianes dont Abacha, congolaises et sénégalaises.

En mai 1998, une obscure société appelée Addax Petroleum est sortie de nulle part pour prendre d’assaut l’industrie pétrolière nigériane, en concluant l’une des transactions les plus lucratives que le pays ait jamais connues. Bien que n’ayant aucun antécédent en matière d’extraction pétrolière, Addax a décroché quatre précieuses licences d’exploration et de production de pétrole. L’opération a déclenché une ascension spectaculaire pour la société basée en Suisse, enregistrée sur la minuscule île de Curaçao, dans les Caraïbes.

Entrée en bourse en 2006, elle a été vendue trois ans plus tard au géant pétrolier public chinois pour 7,2 milliards de dollars. Des années plus tard, une affaire judiciaire française a révélé certaines des raisons cachées du succès soudain de l’entreprise : Des cadres d’Addax ont témoigné qu’ils avaient versé 5 millions de dollars de pots-de-vin sur le compte bancaire suisse du ministre du pétrole du Nigeria pendant la dictature militaire du général Sani Abacha, qui a dirigé le pays d’Afrique de l’Ouest pendant cinq ans après avoir pris le pouvoir lors d’un coup d’État en 1993.

Les paiements, selon les témoignages, ont été effectués pour obtenir les licences pétrolières d’Ashland Inc, une entreprise énergétique américaine qui était en conflit avec les autorités nigérianes. Addax a également ouvert des comptes en Suisse pour les deux fils aînés d’Abacha et a utilisé des banques suisses pour verser des millions de dollars de « commissions » illicites à des fonctionnaires nigérians, selon le dossier. Aujourd’hui, l’OCCRP a découvert de nouvelles preuves que les cadres d’Addax et d’Oryx Group (AOG), la société d’investissement propriétaire d’Addax, entretenaient des liens financiers secrets avec des politiciens d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique centrale pendant qu’Addax prospérait. Comme les pots-de-vin, cet argent a également transité par le système bancaire suisse.

Parmi les bénéficiaires figurait Umaru Ali Shinkafi, un ancien chef de l’espionnage nigérian dont les liens avec la société n’ont pas été rendus publics. Shinkafi détenait également une précieuse participation dans AOG en 2015, selon un registre des actions obtenu par l’OCCRP. Olanrewaju Suraju, un militant nigérian de la lutte contre la corruption et président de Human and Environmental Development Agenda, a déclaré qu’étant donné les antécédents d’Addax en matière de corruption de personnes entourant le gouvernement Abacha, il était possible que les comptes nouvellement découverts soient également destinés à des paiements pour des fonctionnaires du gouvernement.

Au total, quatre employés d’Addax et d’AOG détenaient cinq comptes communs avec ces hommes politiques au Credit Suisse, et ce dès le milieu des années 1990, selon les données Secrets de la Suisse qui ont été divulguées. Certains sont restés ouverts bien au-delà de la dernière décennie. Parmi les titulaires de ces comptes figuraient l’un des associés de longue date de Shinkafi, ainsi que de nombreuses personnalités politiques au Sénégal et en République du Congo, pays où Addax et AOG ont également opéré. Le premier compte joint, qui comptait onze signataires, a été ouvert en 1994, l’année même de la création d’Addax Petroleum.

Moustapha Niasse et Abdoulaye Diao cités

Le compte valait 62 millions de francs suisses (53,32 millions de dollars) en 2005, année où Addax s’est constituée en société au Canada et a versé des dizaines de millions de dollars pour ses premiers dividendes rendus publics. L’année suivante, peu après la cotation des actions d’Addax à la Bourse de Toronto, les onze mêmes personnes ont ouvert ensemble quatre nouveaux comptes au Credit Suisse. AOG a reconnu l’existence de ces comptes bancaires, mais a déclaré qu’il ne s’agissait « pas de comptes secrets mais plutôt de comptes bancaires qui ont été ouverts, détenus et gérés par des entités du groupe AOG et qui ont été utilisés à des fins commerciales habituelles », notamment pour verser des dividendes ou procéder à des rachats d’actions. Ils ont déclaré que les personnes figurant sur les comptes étaient devenues actionnaires d’AOG pour des « montants modestes », soit dans le cadre d’un programme d’incitation pour les employés et les administrateurs, soit à leur valeur nominale émise lors de la première levée de fonds de la société. À l’époque, « aucun d’entre eux n’exerçait de mandat politique », a déclaré la société.

David Mühlemann, un expert financier et juridique de l’ONG suisse Public Eye, a déclaré à l’OCCRP que l’explication d’AOG concernant les comptes joints n’était pas convaincante, notant qu’il existe d’autres moyens plus standard de verser des dividendes. « Il est facile de transférer de l’argent d’un compte à un autre. Ce n’est pas de la magie de faire cela », a déclaré Mühlemann. « À première vue, j’ai du mal à trouver des raisons légitimes pour lesquelles l’AOG devrait détenir des comptes communs avec des personnalités politiques de haut rang. » L’enquête de Suisse Secrets Suisse Secrets est un projet de journalisme collaboratif basé sur des fuites de données de comptes bancaires du géant bancaire suisse Credit Suisse.

Dans un communiqué, Credit Suisse a insisté sur le fait que la loi suisse ne l’autorise pas à commenter les relations avec les clients. « Comme nous l’avons publiquement indiqué dans notre communiqué de presse publié le 20 février dernier, nous avons pris une série de mesures importantes au cours de la dernière décennie, dans le cadre des réformes des marchés financiers, pour lutter contre la criminalité financière. Notre stratégie place la gestion des risques au cœur même de notre activité », a déclaré la banque. Shinkafi est décédé en 2016. Sa fille et son gendre n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

L’histoire de corruption d’Addax AOG a été fondée en 1987 à Genève par quatre hommes d’affaires suisses et enregistrée dans les îles Vierges britanniques. La société a commencé par faire du commerce de produits pétroliers raffinés, puis s’est lancée dans le stockage et la distribution de produits pétroliers en Afrique sub-saharienne. En 1994, AOG a fondé Addax Petroleum, une filiale d’exploration et de production pétrolière. Bien qu’il s’agisse d’une société pétrolière sur le papier, les premières activités d’Addax au Nigeria ont consisté à aider Abacha et ses associés à mettre en place une infrastructure financière pour recevoir des millions de dollars de pots-de-vin, selon les conclusions ultérieures du tribunal. Sur la base d’un tuyau du ministère français des Finances, les enquêteurs français ont découvert que Richard Granier-Deferre, un cadre d’Addax Petroleum né en France et basé à Genève, avait ouvert des comptes au nom des deux fils aînés d’Abacha à la Banque Edouard Constant à Genève en 1995. Il a également ouvert un compte pour Bukazi Etete, le frère du ministre du pétrole du Nigeria de l’époque, Dan Etete.

En janvier 1997, Addax a transféré 920 000 dollars, décrits comme des « commissions cachées », sur le compte du frère d’Etete afin de remporter un contrat de livraison de produits pétroliers nigérians raffinés auprès de la compagnie pétrolière de l’État, selon des documents judiciaires. Addax n’était pas la seule à effectuer de tels paiements : Neuf sociétés, dont la société britannique Attock Oil International et le négociant suisse en matières premières Glencore, ont également versé de l’argent sur le compte de Bukazi Etete. Au total, quelque 19 millions de dollars et environ 5,5 millions de marks allemands ont transité par ce compte entre 1995 et 1997, selon les archives. Granier-Deferre avait une procuration sur les comptes suisses d’Etete, qu’il utilisait pour transférer des dépôts sur les propres comptes suisses d’Addax.

Au Nigeria, Addax versait ensuite les mêmes montants en espèces à des fonctionnaires, a-t-il déclaré. La Banque Edouard Constant a fermé les comptes en 1997, après de nombreux dépôts suspects, dont un transfert de 12 millions de dollars envoyé en une seule journée sur le compte des fils d’Abacha. Sans se décourager, Granier-Deferre a ouvert de nouveaux comptes pour le groupe dans d’autres banques suisses. L’un de ces comptes se trouve au Crédit Suisse. Ouvert sous le nom de « Omoni Amalfegha », un alias connu de Dan Etete, il est rapidement rempli de transferts de 3 millions de dollars. (Ce compte n’apparaît pas dans les données de Suisse Secrets). Granier-Deferre et Dan Etete ont finalement été tous deux condamnés pour blanchiment d’argent aggravé – Etete par contumace – et ont reçu des peines de prison qui ont été converties en amendes en appel. Au total, selon Granier-Deferre, Addax a versé à Etete quelque 10 millions de dollars en pots-de-vin.

Swiss based fund OilBribes timelineC 14b35029f95b01c7b5898718601dbb5ab3f754b837e611b7f8f2e94676005105

Le plus important de ces pots-de-vin, 5 millions de dollars, était lié à l’achat des actifs d’Ashland, qui a déclenché l’ascension rapide de la société au Nigeria. Prendre les actifs d’Ashland En 1973, Ashland Nigeria Exploration Unlimited, une filiale d’Ashland Inc, est devenue la première société à conclure un « contrat de partage de la production » avec la compagnie pétrolière publique du Nigeria. Mais en 1997, après près de deux décennies et demie d’activité, Ashland a eu maille à partir avec les autorités nigérianes lorsqu’elle a tenté de vendre des parts de ses filiales nigérianes à une société française sans l’approbation du gouvernement.

Etete, le ministre du pétrole, aurait voulu tuer le contrat d’Ashland, mais les dirigeants d’Addax ont réussi à le convaincre que ce serait une mauvaise publicité. Au lieu de cela, Addax négocierait avec Ashland pour racheter ses actifs nigérians. En avril 1998, Addax a obtenu les licences d’Ashland pour quatre champs pétroliers dans le sud-est du Nigeria. Le montant payé n’a pas été révélé, mais l’accord précédent d’Ashland avec la société française évaluait les actifs à 60 millions de dollars. Avec les licences lucratives en main, Addax se développe rapidement. En 2005, elle était le plus grand producteur de pétrole indépendant du Nigeria, produisant plus de 65 000 barils de brut par jour et rapportant près de 470 millions de dollars de revenus par an.

La même année, Addax a versé 85 millions de dollars de dividendes à ses actionnaires, puis 50 millions de dollars supplémentaires avant la clôture de son premier appel public à l’épargne à la Bourse de Toronto en février 2006, qui a valorisé la société à plus de 2 milliards de dollars. AOG a également distribué environ 8 % des actions restantes d’Addax – d’une valeur approximative de 160 millions de dollars à l’époque – à d’anciens et actuels directeurs et employés. Alors que ces mannes arrivaient aux investisseurs d’AOG et d’Addax, la valeur d’un compte du Crédit Suisse détenu conjointement par onze personnes – dont quatre employés d’AOG et diverses personnalités politiques africaines – a augmenté. En mars 2005, le compte a atteint sa valeur maximale de 62 millions de francs suisses, soit environ 53,32 millions de dollars à l’époque.

Entre mars et avril 2006, quatre nouveaux comptes Credit Suisse ont été ouverts au nom des onze mêmes personnes. Aucun n’a atteint une valeur supérieure à 1 million de francs suisses, à l’exception d’un qui valait plus de 2,5 millions de francs en 2014. Deux comptes – dont le plus important – ont été fermés en 2009, l’année même où le géant pétrolier public chinois Sinopec a racheté Addax. Un troisième a été fermé en 2013, tandis que deux autres semblaient rester ouverts une bonne partie de la dernière décennie. La part secrète de Shinkafi Le patron de l’espionnage nigérian Umaru Ali Shinkafi, dont le nom n’a jamais été publiquement relié à AOG ou Addax, était signataire des cinq comptes du Credit Suisse.

Ancien officier de police, Shinkafi a pris la tête de l’Organisation de la sécurité nationale – aujourd’hui connue sous le nom de Département de la sécurité d’Etat – en 1979. Il a occupé ce poste jusqu’à environ un mois avant que le gouvernement civil ne soit renversé par un coup d’État militaire en 1983. Shinkafi s’est présenté sans succès aux primaires en tant que candidat présidentiel potentiel de la Convention nationale républicaine, l’un des deux partis politiques approuvés par le gouvernement militaire pour participer aux élections présidentielles de 1993. Les élections, que le candidat du parti de Shinkafi a finalement perdues, ont été annulées par le président de l’époque, Ibrahim Babangida. Très vite, le général Abacha a repris le pouvoir militaire.

Le rêve de leadership de Shinkafi est en lambeaux, mais le retour du Nigeria au régime militaire lui permet d’établir une autre connexion de haut niveau. Le gendre de Shinkafi, Atiku Bagudu, est devenu un important blanchisseur d’argent pour les Abacha, les aidant à blanchir des milliards, selon le ministère américain de la Justice. Aujourd’hui, Bagudu est gouverneur de l’État de Kebbi, dans le nord-est du Nigeria. La seconde épouse de Bagudu, Zainab, qui est la fille de Shinkafi, n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

Après la mort d’Abacha en 1998, les autorités nigérianes ont commencé à enquêter sur l’argent que lui et ses associés avaient volé. Selon un câble diplomatique américain de 2002 ayant fait l’objet d’une fuite, Shinkafi a lui-même représenté les Abacha dans une négociation avec le gouvernement pour la restitution d’environ 1,2 milliard de dollars d’actifs volés. Alors que le Nigeria se transformait en démocratie après l’arrivée d’Abacha, Shinkafi a conservé les comptes communs du Credit Suisse et s’est porté candidat à la vice-présidence lors de l’élection présidentielle de 1999. Pendant tout ce temps, il accumulait également des actions de l’AOG.

Selon un registre des actions obtenu par l’OCCRP, Shinkafi possédait 500 actions de « classe A » de la société en 2015, l’année précédant sa mort. AOG a déclaré à l’OCCRP que Shinkafi était un actionnaire minoritaire de la première heure et qu’il n’a jamais possédé plus de 0,27 % des actions de la société. Ils ont dit n’avoir jamais été au courant de son association avec Abacha ou de ses activités politiques. « Il était connu de nous en tant qu’homme d’affaires spécialisé dans l’industrie pétrolière et gazière à l’époque et n’était pas connu du groupe pour ses activités politiques », ont-ils écrit.

Accusations d’évasion fiscale En 2014, le passé a finalement rattrapé Addax lorsque le gouvernement nigérian, sous la présidence de Goodluck Jonathan, a accusé la société d’avoir fraudé plus de 3 milliards de dollars d’impôts et de redevances. Les autorités ont exigé que la société rembourse des impôts remontant à 2000, juste avant que l’administration du président Olusegun Obasanjo ne lui accorde des réductions d’impôts spéciales. Addax a intenté un procès au gouvernement nigérian en décembre 2014, arguant du fait qu’après avoir bénéficié de ces réductions d’impôts, elle avait investi massivement dans l’économie nigériane, pour un montant dépassant même les 3 milliards de dollars. Pour des raisons peu claires, les autorités nigérianes ont accepté de régler l’affaire à l’amiable, et ont finalement accepté de respecter l’accord antérieur.

Mais ce n’était pas la fin des ennuis d’Addax. En 2016, Deloitte, l’auditeur d’Addax, a signalé que la société avait payé 100 millions de dollars à des avocats, des consultants et d’autres entités au Nigeria l’année précédente, sans que des services ou des produits clairs aient été rendus, selon une copie d’une lettre à Sinopec obtenue par l’OCCRP. Deloitte a démissionné de son poste d’auditeur d’Addax en décembre 2016 après que le cabinet d’audit a insisté sur une enquête indépendante externe sur les paiements. Les autorités suisses ont ensuite arrêté le directeur général et le directeur juridique d’Addax à Genève pour des accusations de corruption. Trois semaines plus tard, tous deux ont été libérés sans charge. Quelques mois plus tard, la société a versé 31 millions de francs suisses pour régler l’affaire. En 2017, les enquêteurs américains ont ouvert leur propre enquête sur le propriétaire d’Addax depuis 2009, l’entreprise publique chinoise Sinopec, car des parties du paiement ont transité par les États-Unis, selon Bloomberg.

Puis, l’année dernière, l’autorité de régulation pétrolière du Nigeria a révoqué les quatre licences d’exploitation pétrolière qu’Addax avait obtenues d’Ashland, au motif qu’ils n’avaient pas développé les actifs pendant des années. Le président, Muhamadu Buhari, a rétabli les licences, soi-disant pour protéger l’Etat de droit et un environnement commercial stable, bien que certains y aient vu une volonté de ne pas fâcher la Chine. Néanmoins, les autorités ont continué à réclamer des arriérés d’impôts. Aujourd’hui, le gouvernement est toujours en procès, exigeant qu’Addax paie plus de 3 milliards de dollars.

www.occrp.org (l’article d’origine est en anglais)