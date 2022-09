Tamba : les 9 députés du Sénégal oriental forment un cadre de concertation autour du ministre Kaba

Les neuf députés de la région naturelle du Sénégal oriental (Tambacounda et Kédougou) ont créé, ce jeudi 22 septembre 2022, le Cadre de concertation du Sénégal oriental (CCSO) autour du ministre Sidiki Kaba, délégué régional de la coalition Benno Bokk Yakaar.Il s’agit de Ibrahima Baba Sall et Mme Anne Marie Diallo (Bakel), Djiomo Souaré (Goudiry), Mme Yaye Awa Diagne et Bilali Ba (Tambacounda), Tenning Diao et Ibrahima Ndiaye (Koumpentoum), Moussa Souaré (Salémata).

A signaler que le Député Ousmane Sylla (Kédougou), en voyage, a appelé au cours de la réunion pour marquer son adhésion et toute sa solidarité au projet.Le député maire de Bakel, Ibrahima Baba Sall a été désigné par ses collègues comme coordonnateur de la structure. Le poste de rapporteur a été confié à Djimo Souaré, député président du conseil départemental de Goudiry. Selon ces parlementaires, le CCSO est un cadre politique qui vise avant tout le « renforcement » du groupe parlementaire BBY. C’est aussi une structure de « veille et d’anticipation sur l’ensemble des questions politiques de la région ».

Les initiateurs de ce cadre de concertation ont promis de ne « ménager aucun effort pour participer à assurer à Macky SALL, Président de la République, le soutien total et indéfectible du Sénégal oriental dans la mise en œuvre de ses projets et programmes pour un Sénégal émergent. Ils ont pris l’engagement de réunir périodiquement et/ou à chaque fois que de besoin ».