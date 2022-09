Amical : l’Ouzbekistan dompte un Cameroun inquiétant

Sensation ce matin au stade de Goyang, en Corée du Sud, où le Cameroun s’est incliné 2-0 en match amical face à l’Ouzbekistan, 77e nation au classement de la FIFA. Alignés en 3-4-3 au coup d’envoi, les Lions Indomptables pouvaient compter sur André Onana (Inter) au but, protégé par un trio défensif composé de Castelletto (Nantes), N’Koulou et Ebosse. Fai, Mandjeck, Ntcham et Tolo formaient la ligne du milieu, alors que devant on retrouvait Mbeumo, Aboubakar et Ngamaleu.

Rien ne s’est passé comme prévu pour le Cameroun, battu une première fois par Khojimat Erkinov (0-1, 24e), milieu du Torpedo Moscou, dernier du championnat russe, et une seconde fois par Oston Urunov (0-2, 76e), le joueur du FK Ural, avant-dernier du même championnat. Les troupes de Rigobert Song affronteront la Corée du Sud, mardi, au stade de la Coupe du monde de Séoul. Le 24 novembre prochain, le Cameroun débutera le Mondial 2022 au Qatar face à la Suisse, avant d’affronter la Serbie, puis le Brésil.