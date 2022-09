Les matches amicaux des pays africains qualifiés au Mondial démarrent ce vendredi. Dans le cadre de sa préparation pour le Coupe du monde 2022, l’équipe nationale du Ghana va défier celle du Brésil, ce vendredi. Le Maroc affronte le Chili, ce vendredi à 19h00, à Barcelone, dans le stade de l’Espanyol.

La plupart des sélections africaines seront sur le pont en ce mois de septembre 2022, avec de nombreux matchs amicaux programmés. Pour les 5 mondialistes (Cameroun, Ghana, Maroc, Sénégal et Tunisie), l’enjeu est surtout de préparer au mieux la Coupe du monde 2022 (20 novembre-18 décembre) en affrontant des sélections issues d’autres continents, à l’image du Brésil qui se frottera tour à tour aux Black Stars puis aux Aigles de Carthage.

Baptême de feu pour Williams et Lamptey

Le Ghana pourra compter sur Mohamed Kudus, qui réalise un début de saison conon avec l’Ajax Amsterdam (7 buts en 10 matchs). Les nouvelles recrues du Ghana : Inaki Williams et Tariq Lamptey sont aussi attendus pour dominer les partenaires de Neymar et Vinicius Junior.

Le Maroc, pour la première de Walid Regragui, qui a succédé à Vahid Halilhodzic, effectue en Espagne ses derniers matchs de préparation à la Coupe du monde (20 novembre-18 décembre).

Les « Lions » de l’Atlas affrontent ainsi le Chili, ce vendredi à Barcelone, dans le stade de l’Espanyol, puis le Paraguay, le 27, à Séville. Ce sera l’occasion pour Regragui de découvrir son groupe et de rappeler Hakim Ziyech, le milieu de Chelsea.

D’autres, comme l’Algérie et le Nigeria, qui s’affronteront à Oran, ainsi que la Guinée et la Côte d’Ivoire, qui vont en découdre en France, se projettent déjà vers la suite des éliminatoires de la CAN 2023, tandis que Sébastien Desabre (RD Congo) et Rui Vitoria (Egypte) vont diriger leur premier rassemblement suite à leur récente nomination.

Le programme des matchs amicaux des sélections africaines

Vendredi 23 septembre

12h, RD Congo – Burkina Faso, au Maroc

12h, Mali – Zambie, à Bamako

12h, Ouzbékistan – Cameroun, à Goyang (Corée du Sud)

12h, Egypte – Niger, au Caire

12h, Bahreïn – Cap-Vert, à Manama

18h30, Brésil – Ghana, au Havre (France)

19h, Algérie – Guinée, à Oran

19h, Maroc – Chili, à Barcelone (Espagne)

Rwanda – Guinée équatoriale, à Casablanca (Maroc)

Samedi 24 septembre :

13h, Afrique du Sud – Sierra Leone, à Johannesburg

16h, Côte d’Ivoire – Togo, à Rouen (France)

17h, Sénégal – Bolivie, à Orléans (France)

Ouganda – Tanzanie, à Benghazi (Libye)

Mauritanie – Bénin, à Mohammedia (Maroc)

Congo – Madagascar, à Rabat (Maroc)

Martinique – Guinée-Bissau, à Fort-de-France

Dimanche 25 septembre

Niger – Liberia, au Caire (Egypte)

Lundi 26 septembre

12h, Mali – Zambie, à Bamako

Mardi 27 septembre

11h, Corée du Sud – Cameroun, à Séoul

12h, Libye – Tanzanie, à Benghazi

12h, RD Congo – Sierra Leone, au Maroc

12h, Egypte – Liberia, au Caire

13h, Afrique du Sud – Botswana, à Johannesburg

18h, Guinée – Côte d’Ivoire, à Amiens (France)

18h30, Brésil – Tunisie, à Paris (France)

19h, Algérie – Nigeria, à Oran

19h, Maroc – Paraguay , à Séville (Espagne)

20h, Ghana – Nicaragua, à Lorca (Espagne)

Sénégal – Iran, à Vienne (Autriche)

Comores – Burkina Faso, à Rabat (Maroc)

Mauritanie – Congo, à Mohammedia (Maroc)

Bénin – Madagascar, au Maroc

Togo – Guinée équatoriale, à Casablanca (Maroc)