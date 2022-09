Le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid négocient pour Griezmann, le Barça fonce sur une pépite brésilienne mais s’inquiète pour ses blessés et l’équipe de France a rassuré tout le monde, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.

Le Barça et l’Atlético discutent pour Griezmann

En Espagne, Mundo Deportivo fait une grande annonce dans le dossier Antoine Griezmann. Alors que le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid se livrent une guerre autour de l’international français, le quotidien catalan annonce que «ça négocie pour Griezmann» ! «Le Barça ne veut pas aller en justice et cherchera un accord avec l’Atleti pour Antoine. Le club veut 25 millions d’euros minimum et aimerait conclure un accord avant de se rendre au Metropolitano le 7 janvier.» Les tractations vont dans le bon sens et devraient libérer Griezmann avant la Coupe du Monde si cela est résolu. Du côté de AS, on s’inquiète de la vague de blessure qui touche le Barça actuellement. «Koundé et Depay viennent grossir les rangs à moins d’un mois du Clasico», déplore le canard madrilène. En revanche pour Marca, le Real Madrid est conscient du renouveau barcelonais et fixe la barre haute pour cette saison. Le staff a prévenu les joueurs : «Nous aurons besoin d’au moins 90 points pour remporter la Liga.» L’objectif est fixé !

Le Barça veut boucler une pépite brésilienne

Le mercato du Barça fait la Une de Sport ce matin. Et le quotidien catalan nous apprend qu’une pépite brésilienne se rapproche ! Il s’agit d’Endrick, jeune crack de 16 ans de Palmeiras. L’idée du club catalan serait de boucler le transfert l’été prochain, avant une arrivée du joueur en 2024. «Rencontre au sommet entre Barcelone et les représentants du joueur pour analyser sa future signature. Le club veut garder un œil sur le jeune attaquant, qui est également ciblé par d’autres grands clubs.» La clause libératoire de la future star auriverde est estimée à 32 millions d’euros, intégrée dans son premier contrat pro. Le Barça veut faire un coup à la Vinicius Jr au Real Madrid et permettre le développement de ce jeune joueur dans les meilleures conditions. Reste à savoir si le Barça arrivera à ses fins !

L’Équipe de France ravit tout le monde

En France, la Une de l’Équipe revient sur la victoire de l’équipe de France, hier soir, contre l’Autriche (2-0). Pour le quotidien sportif, c’est «nettement moins flou», car «après quatre rencontres sans succès et à deux mois de leur premier match de la Coupe du Monde contre l’Australie, les Bleus ont renoué avec la victoire grâce à Kylian Mbappé, auteur d’un incroyable raid solitaire, et Olivier Giroud, qui a marqué son 49e but en sélection. Malgré les vents contraires, accentués par les blessures de Jules Koundé et Mike Maignan, les Bleus ont réussi leur soirée avec une équipe neuve.» Pour Le Progrès, «les Bleus retrouvent le sourire.» Alors que L’Alsace se réjouit que cette «équipe assure contre l’Autriche» ! Ce succès traverse d’ailleurs les Alpes, et c’est le Corriere dello Sport qui rend un bel hommage aux Français en estimant qu’avec «Mbappé et Giroud, c’est la France mondiale» !