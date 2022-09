La cérémonie de passation de services entre Amadou Hott et Oulimata Sarr, nouvellement nommée Ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération a eu lieu ce vendredi 23 septembre 2022.

Lors de son allocution, M. Hott n’a pas manqué de rappeler les réalisations phares du département et a magnifié la participation et la collaboration effective des partenaires au développement et du secteur privé, du personnel du MEPC et de façon élargie, du gouvernement.

Entre 2019 et 2022, plus de 5 000 milliards de FCFA de financements extérieurs en dons et en prêts concessionnels et semi-concessionnels pour financer des projets structurants ont été mobilisés.

Le MEPC a travaillé sans relâche, pour la conception et la mise en place du Programme de Résilience économique et sociale (PRES), puis du plan de relance économique, incarné par le PAP 2A et enfin du programme XËYU NDAW ÑI.

Plusieurs réalisations phares du département dont la loi sur les partenariats Public-Privé, la loi d’orientation relative au Système National de Planification, le démarrage du Recensement Général de la Population et de l’Habitat, le projet du Rebasing, la stratégie de développement du secteur privé, le Programme d’Accélération de la Compétitivité et de l’Emploi qui va mobiliser le Fonsis, le Fongip et l’UNAPP, entre autres ont été énumérés.